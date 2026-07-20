Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ
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Ισπανία Αργεντινή Μουντιάλ 2026 πανηγυρισμοί

Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Το γκολ του Τόρες στο 106ο λεπτό έδωσε το σύνθημα σε δεκάδες χιλιάδες οπαδούς της Εθνικής Ισπανίας για ξέφρενους πανηγυρισμούς

Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ
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Το γκολ του Τόρες στο 106ο λεπτό του αγώνα με την Αργεντινή «ζέστανε» για τα καλά τους Ισπανούς, που είδαν το Μουντιάλ να έρχεται στη χώρα τους.

Όταν πια ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, χωρίς πολλά χτυποκάρδια μπροστά στην εστία της ρόχα, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και κάθε πόλης της Ισπανίας.

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Πανηγυρισμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, όπως...

... τη Σεβίλη: 

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 ... το Μπιλμπάο:

 ... τη Καρταχένια 

 ... τη Μούρθια

...τη Μαγιόρκα

... ακόμη και σε μικρότερες πόλεις: 


Πανηγύρια για τους Ισπανούς και έξω από τη χώρα τους, όπως εδώ στο Μάντσεστερ:...

... ακόμη και στην Πόλη του Μεξικού για τους φίλους της Ρόχα: 

Και εδώ οι αντιδράσεις στο νικητήριο γκολ του Τόρες: 

Αντίστροφη μέτρηση για το σφύριγμα της λήξης:

Ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της Μαδρίτης πριν καν αρχίσει ο αγώνας:

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