Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ
Το γκολ του Τόρες στο 106ο λεπτό έδωσε το σύνθημα σε δεκάδες χιλιάδες οπαδούς της Εθνικής Ισπανίας για ξέφρενους πανηγυρισμούς
Όταν πια ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, χωρίς πολλά χτυποκάρδια μπροστά στην εστία της ρόχα, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και κάθε πόλης της Ισπανίας.
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Πανηγυρισμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, όπως...
... τη Σεβίλη:
Sevilla ha rugido al unísono junto a toda ESPAÑA 🇪🇸— José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) July 19, 2026
¡Somos, de nuevo, campeones del mundo!🌍#VamosEspaña 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 https://t.co/OB9n3QxoEq pic.twitter.com/wgxD0mwAob
🇪🇸¡LA SEGUNDA ESTRELLA ESTÁ BORDADA!— Libre y Directo (@LibreDirectoSEV) July 19, 2026
🥳🏆Cánticos, bufandas al viento y botes de humo: estalla el Centro Deportivo de San Pablo en #Sevilla tras el pitido final del árbitro.
‼️#España es CAMPEONA del mundo.@carrusel @RadioSevilla @ellarguero pic.twitter.com/rkN0nnCxkE
Bilbao ahora pic.twitter.com/XbNHj1hcsF— carmelo tajadura (@CTajadura) July 19, 2026
CARTAGENA FELIZ— La 7 (@la7tele) July 19, 2026
A punto de cumplirse el tiempo reglamentario pic.twitter.com/XFYnJG8ob5
🇪🇸¡LA SEGUNDA ESTRELLA ESTÁ BORDADA!— Libre y Directo (@LibreDirectoSEV) July 19, 2026
🥳🏆Cánticos, bufandas al viento y botes de humo: estalla el Centro Deportivo de San Pablo en #Sevilla tras el pitido final del árbitro.
‼️#España es CAMPEONA del mundo.@carrusel @RadioSevilla @ellarguero pic.twitter.com/rkN0nnCxkE
Murcia celebra su noche más feliz— La 7 (@la7tele) July 19, 2026
Miles de personas lo celebran en Teniente Flomesta
🇪🇸🇪🇸🇪🇸 CAMPEONES 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/UnNnhk9UP1
🇪🇸 Spanish fans celebrate across Mallorca after Spain win 2026 FIFA World Cup— Anadolu English (@anadoluagency) July 20, 2026
🏆 Supporters cheer Spain's 1-0 extra-time victory over Argentina in final pic.twitter.com/nchM3BMGJb
📍 SAN PEDRO DEL PINATAR— La 7 (@la7tele) July 19, 2026
Explosión de alegría
🇪🇸🇪🇸🇪🇸 VAMOS ESPAÑA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/8w2xvSzEOo
Πανηγύρια για τους Ισπανούς και έξω από τη χώρα τους, όπως εδώ στο Μάντσεστερ:...
📍 MANCHESTER— La 7 (@la7tele) July 19, 2026
Murcianos celebran el gol en Reino Unido
🇪🇸🇪🇸🇪🇸 VAMOS ESPAÑA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/0yWzsApa3I
Así es como decenas de aficionados celebran la victoria de España en el Mundial de futbol, en la fuente de las Cibeles, en la CDMX.— NMás (@nmas) July 19, 2026
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/VjMXfnpyJV
Fans in Madrid react to the goal from Spain in The World Cup pic.twitter.com/O8GiAcF3cB— Acyn (@Acyn) July 19, 2026
Fans in Madrid react to Spain winning The World Cup. pic.twitter.com/F4FzAY1kQP— Acyn (@Acyn) July 19, 2026
🇪🇸 ¡AMBIENTE DE FINAL!— La Razón (@larazon_es) July 19, 2026
📍 La Plaza de Colón ya está completamente llena de aficionados que esperan el inicio de la gran final del Mundial entre España y Argentina.
👥 Miles de seguidores tiñen el corazón de Madrid de rojo para vivir una noche histórica. pic.twitter.com/S2LhvDlxa0
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