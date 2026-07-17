Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται το «σαφάρι» για γκαρντ – Τι ισχύει για Καμπάτσο και Γκος

Μία από τις περιπτώσεις που απασχόλησαν έντονα το τελευταίο διάστημα είναι αυτή του Φακούντο Καμπάσο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υπόθεση του Αργεντινού γκαρντ παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς υπάρχει μεγάλη απόσταση στο οικονομικό σκέλος, γεγονός που δεν επιτρέπει προς το παρόν να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις επαφές.Παρά τις δυσκολίες, η συγκεκριμένη περίπτωση αποτυπώνει ξεκάθαρα το επίπεδο των παικτών που εξετάζουν οι «πράσινοι». Η στόχευση αφορά γκαρντ με παραστάσεις πρωταγωνιστικού ρόλου στην EuroLeague, ικανούς να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ρόστερ.