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Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται το «σαφάρι» για γκαρντ – Τι ισχύει για Καμπάτσο και Γκος
SPORTS

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται το «σαφάρι» για γκαρντ – Τι ισχύει για Καμπάτσο και Γκος

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής με παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται το «σαφάρι» για γκαρντ – Τι ισχύει για Καμπάτσο και Γκος
Μία από τις περιπτώσεις που απασχόλησαν έντονα το τελευταίο διάστημα είναι αυτή του Φακούντο Καμπάσο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υπόθεση του Αργεντινού γκαρντ παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς υπάρχει μεγάλη απόσταση στο οικονομικό σκέλος, γεγονός που δεν επιτρέπει προς το παρόν να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις επαφές.

Παρά τις δυσκολίες, η συγκεκριμένη περίπτωση αποτυπώνει ξεκάθαρα το επίπεδο των παικτών που εξετάζουν οι «πράσινοι». Η στόχευση αφορά γκαρντ με παραστάσεις πρωταγωνιστικού ρόλου στην EuroLeague, ικανούς να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ρόστερ.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

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