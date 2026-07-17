Η ΑΕΚ στην αγορά για τον αντί – Πινέδα: Οι κορυφαίοι χαφ που κυκλοφορούν ελεύθεροι

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Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό και στην αγορά υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ελεύθερων ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να μπουν στο κάδρο.Λέον ΓκορέτσκαΟ Λέον Γκορέτσκα είναι, δίχως αμφιβολία, το πιο βαρύ όνομα της λίστας. Ο 31χρονος Γερμανός μέσος, που αγωνίστηκε επί σειρά ετών στη Σάλκε και την Μπάγερν Μονάχου, καταγράφοντας σχεδόν 300 συμμετοχές με τους Βαυαρούς και κατακτώντας μεταξύ άλλων το Champions League του 2020, παραμένει ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Σε ένα σύνολο όπως αυτό που θέλει να δημιουργήσει ο Νίκολιτς, ο Γκορέτσκα θα μπορούσε να προσφέρει ποιότητα, προσωπικότητα και ηγετική παρουσία στον άξονα.Η περίπτωση του Ιβς Μπισουμά παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο διεθνής με το Μάλι ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Ρεάλ Μπαμακό, πριν μετακομίσει στη Λιλ, την Μπράιτον και στη συνέχεια στην Τότεναμ, πραγματοποιώντας μια αξιοσημείωτη διαδρομή στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο 29χρονος μέσος έχει αγωνιστεί για χρόνια στην Premier League και η εμπειρία του από το αγγλικό ποδόσφαιρο θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μία ομάδα που επιδιώκει να ανεβάσει την ένταση και τον ρυθμό του παιχνιδιού της.Φραν ΚεσιέΟ Φρανκ Κεσιέ συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της λίστας των διαθέσιμων μέσων. Ο 29χρονος διεθνής από την Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από την Αταλάντα, αγωνίστηκε σε Τσεζένα, Μίλαν και Μπαρτσελόνα, ενώ τα τελευταία χρόνια φορά τη φανέλα της Αλ Αχλί στη Σαουδική Αραβία. Η θητεία του στη Μίλαν τον καθιέρωσε στο κορυφαίο επίπεδο, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας, ενώ στη συνέχεια απέκτησε πολύτιμες παραστάσεις και από τη La Liga με την Μπαρτσελόνα.Μπιλάλ ΝαντίρΟ Μπιλάλ Ναντίρ αποτελεί τη νεότερη επιλογή της λίστας. Ο 22χρονος Μαροκινός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Νις και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ, δείχνοντας πως διαθέτει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Η περίπτωσή του θα μπορούσε να ενταχθεί περισσότερο στη λογική μίας επένδυσης με προοπτική, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της καριέρας του και έχει μπροστά του αρκετό χώρο για ανάπτυξη.Μάριο ΛεμινάΤέλος, ο Μάριο Λεμινά είναι μία επιλογή με πλούσιο βιογραφικό. Ο διεθνής από την Γκαμπόν έχει αγωνιστεί σε Λοριάν, Μαρσέιγ, Γιουβέντους, Σαουθάμπτον, Φούλαμ, Νις, Γουλβς και Γαλατασαράι, έχοντας συγκεντρώσει σημαντικές εμπειρίες από τη Ligue 1, τη Serie A, την Premier League και την Τουρκία. Η παρουσία του σε διαφορετικά πρωταθλήματα και περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων τον καθιστά μία ιδιαίτερα αξιόλογη περίπτωση για κάθε ομάδα που αναζητά άμεσες λύσεις στον άξονα.Η τελική απόφαση της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί από το προφίλ που θα επιλέξει να ακολουθήσει μετά την αποχώρηση του Πινέδα.Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επιλογές που υπάρχουν στην αγορά συνδυάζουν εμπειρία, ποιότητα και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, δίνοντας στον Μάρκο Νίκολιτς αρκετές εναλλακτικές για την επόμενη ημέρα στη μεσαία γραμμή της ομάδας.