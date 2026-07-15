Ο ΠΑΟΚ απέσυρε την πρόταση για τον Βασίλη Τολιόπουλο

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων το τελευταίο διάστημα έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Άρη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που είχε προσεγγίσει τόσο τον παίκτη όσο και τους «πράσινους» με το πιο ελκυστικό πακέτο αποδoχών, ωστόσο ο δικέφαλος του βορρά αποφάσισε να βγει εκτός παιχνιδιού διεκδίκησης και να αποσύρει την πρότασή του για να αποκτήσει τον Έλληνα γκαρντ.
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας