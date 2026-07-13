Ολυμπιακός: Τζόουνς-Γκαρσία, Χεζόνια ή κάποιος άλλος, τι ισχύει για Γουόκαπ, Ντόρσει και Πουλακίδα;

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ, όμως οι δουλειά για αυτούς στο παρασκήνιο δεν σταματά εκεί, αφού ο στόχος παραμένει ένας και δεν είναι άλλος από την παραμονή του συλλόγου στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης.Στο επίκεντρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένουν οι περιπτώσεις παραμονής ή μη των Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και η υπογραφή ενός παίκτη ως αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς. Επιπλέον, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο απόκτησης ενός Φόργουορντ που θα καλύπτει τη θέση «3», αλλά και ενός ακόμη παίκτη με ελληνικό διαβατήριο.