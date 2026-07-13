Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ολυμπιακός: Τζόουνς-Γκαρσία, Χεζόνια ή κάποιος άλλος, τι ισχύει για Γουόκαπ, Ντόρσει και Πουλακίδα;
Ολυμπιακός: Τζόουνς-Γκαρσία, Χεζόνια ή κάποιος άλλος, τι ισχύει για Γουόκαπ, Ντόρσει και Πουλακίδα;
Φτάσαμε σιγά-σιγά στα μέσα Ιουλίου και τα μεταγραφικά σενάρια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αρχίζουν να παίρνουν… φωτιά με τον Ολυμπιακό να είναι ανάμεσα στις ομάδες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-Μακιντάιρ, όμως οι δουλειά για αυτούς στο παρασκήνιο δεν σταματά εκεί, αφού ο στόχος παραμένει ένας και δεν είναι άλλος από την παραμονή του συλλόγου στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης.
Στο επίκεντρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένουν οι περιπτώσεις παραμονής ή μη των Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και η υπογραφή ενός παίκτη ως αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς. Επιπλέον, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο απόκτησης ενός Φόργουορντ που θα καλύπτει τη θέση «3», αλλά και ενός ακόμη παίκτη με ελληνικό διαβατήριο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr/
Στο επίκεντρο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένουν οι περιπτώσεις παραμονής ή μη των Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και η υπογραφή ενός παίκτη ως αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς. Επιπλέον, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο απόκτησης ενός Φόργουορντ που θα καλύπτει τη θέση «3», αλλά και ενός ακόμη παίκτη με ελληνικό διαβατήριο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr/
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