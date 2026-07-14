Χατζηβασιλείου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε.: Στηρίζουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Χατζηβασιλείου συμμετείχε σε Διακυβερνητικές Διασκέψεις για την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και τη Μολδαβία





Ο κ. Χατζηβασιλείου συνεχάρη θερμά την Κυπριακή Προεδρία και τη Μαριλένα Ραουνά για την εξαιρετική δουλειά του προηγούμενου εξαμήνου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Ιρλανδική Προεδρία και στον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Thomas Byrne για τη νέα πρόκληση που αναλαμβάνει. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως το μήνυμα της Ιρλανδικής Προεδρίας, «Δύναμη μέσα από την Ενότητα», καθώς και τις βασικές της προτεραιότητες: την ανταγωνιστικότητα, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης.







Στην παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε ιδιαίτερα την έμφαση της Ιρλανδικής Προεδρίας στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στην προώθηση της συζήτησης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα στηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, διαφωνεί με κάθε περικοπή από την αρχική πρόταση και θεωρεί ιδανικό σενάριο την ολοκλήρωση της πολιτικής συζήτησης εντός του τρέχοντος εξαμήνου.





Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε ακόμη στη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική της διεύρυνσης στη βάση της ισχύουσας μεθοδολογίας, καθώς και στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με έμφαση σε μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Παράλληλα, στάθηκε στην προστασία των μικρών παιδιών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, την οποία χαρακτήρισε πρόκληση που αφορά κάθε ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεμελιώδους στοιχείου της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.



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Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινή ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως είναι η πορεία του διαλόγου για το κράτος δικαίου, η απλοποίηση του ενωσιακού δικαίου, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η πορεία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.



«Οι τωρινές προτεραιότητες της Ιρλανδίας αποτελούν θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο η Ελληνική Προεδρία του 2027 θα χτίσει την επόμενη μέρα», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου , κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στις Βρυξέλλες.Ο κ. Χατζηβασιλείου συνεχάρη θερμά την Κυπριακή Προεδρία και τη Μαριλένα Ραουνά για την εξαιρετική δουλειά του προηγούμενου εξαμήνου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Ιρλανδική Προεδρία και στον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Thomas Byrne για τη νέα πρόκληση που αναλαμβάνει. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως το μήνυμα της Ιρλανδικής Προεδρίας, «Δύναμη μέσα από την Ενότητα», καθώς και τις βασικές της προτεραιότητες: την ανταγωνιστικότητα, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης.Στην παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε ιδιαίτερα την έμφαση της Ιρλανδικής Προεδρίας στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στην προώθηση της συζήτησης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα στηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, διαφωνεί με κάθε περικοπή από την αρχική πρόταση και θεωρεί ιδανικό σενάριο την ολοκλήρωση της πολιτικής συζήτησης εντός του τρέχοντος εξαμήνου.Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε ακόμη στη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική της διεύρυνσης στη βάση της ισχύουσας μεθοδολογίας, καθώς και στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με έμφαση σε μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Παράλληλα, στάθηκε στην προστασία των μικρών παιδιών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, την οποία χαρακτήρισε πρόκληση που αφορά κάθε ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεμελιώδους στοιχείου της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινή ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως είναι η πορεία του διαλόγου για το κράτος δικαίου, η απλοποίηση του ενωσιακού δικαίου, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η πορεία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.





Επίσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Χατζηβασιλείου συμμετείχε σε Διακυβερνητικές Διασκέψεις για την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και τη Μολδαβία.



Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο κ. Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με την Επίτροπο Διεύρυνσης της Ε.Ε., Marta Kos, και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Magnus Brunner. Μαζί τους συζήτησε για την πορεία της διεύρυνσης της Ένωσης, για την κοινή πρόκληση του μεταναστευτικού, και, φυσικά, για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το β´ εξάμηνο του 2027.

14.07.2026, 15:47