ΠΑΟΚ: Ανοιχτός ο δρόμος για Βαλαντσιούνας – Τι δήλωσε ο ίδιος

Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν και τις έντονες προσπάθειες για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, ο «Δικέφαλος» συνεχίζει να κινείται δυναμικά στην αγορά, έχοντας πλέον ψηλά στη λίστα του τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ρακέτας με έναν παίκτη κορυφαίου επιπέδου, ο οποίος διαθέτει πολυετή παρουσία στο ΝΒΑ και μπορεί να κάνει τη διαφορά και στην Ευρώπη.Ο Βαλαντσιούνας έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες ημέρες από τους Ντένβερ Νάγκετς και όλα δείχνουν πως η επιστροφή του στην Ευρώπη συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες. Ο 34χρονος σέντερ αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς και αρκετές ομάδες παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, αρκετά ρεπορτάζ ανέφεραν πως ο Βαλαντσιούνας υπέγραψε στη Ζαλγκίρις, όμως ο ίδιος διεύψευσε τα πάντα με σχόλιο του σε σχετική ανάρτηση ξένου μέσου στο instagram.«Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εγώ. Ευχαριστώ, δημοσιογράφοι», σχολίασε στα social media, όντας ξεκάθαρος!Στον ΠΑΟΚ, πάντως, δουλεύουν μεθοδικά την υπόθεση, με τον Τέλη Μυστακίδη να επιθυμεί ακόμη ένα μεγάλο μεταγραφικό «χτύπημα», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Στόχος του «Δικεφάλου» είναι να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, η οποία χαρίζει το εισιτήριο για την επόμενη Ευρωλίγκα.