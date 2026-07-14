Μικ ΜακΚάρθι σε Πιρς Μόργκαν: «Περίμενα 15 χρόνια για να σε πω μ@λ@κα!», δείτε βίντεο

Ο Ιρλανδός τεχνικός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του γνωστού παρουσιαστή, προκειμένου να σχολιάσει τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά βρήκε την ευκαιρία να... απαντήσει στα σχόλα που είχε κάνει εις βάρος του το μακρινό 2010





Η τελευταία προέρχονταν από την σπουδαία νίκη επί της Τότεναμ με τον κρίσιμο αγώνα με τη Μπέρνλι να ακολουθεί, ο προπονητής της Μικ ΜακΚάρθι προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέιτιον αφήνοντας 10 ποδοσφαιριστές στον πάγκο με τη Γιουνάιτεντ να επικρατεί με 3-0.







Δεκαέξι χρόνια αργότερα Μόργκαν και ΜακΚάρθι βρέθηκε ξανά στο στούντιο προκειμένου να συζητήσουν τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας και τον επικείμενο ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά ο τελευταίος βρήκε την ευκαιρία να βγάλει από μέσα του την... οργή που είχε για εκείνο το άρθρο, αποκαλώντας τον παρουσιαστή «μ@λ@κα» και χαρίζοντας μια φοβερή τηλεοπτική στιγμή.



Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο που ακολουθεί από το 34' έως το 36'50''.







Ωστόσο, ενώ μιλούσαν για τις αντίθετες απόψεις των Τζουντ Μπέλιγχαμ και Τόμας Τούχελ μετά τη νίκη επί της Νορβηγίας, η προσοχή στράφηκε γρήγορα σε εκείνο το περίφημο άρθρο του Μόργκαν, που επέμενε ότι είχε δίκιο, προκαλώντας την αντίδραση του προπονητή.



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«Και είναι δικό μου δικαίωμα, ως οπαδός της Άρσεναλ που επηρεάστηκε άμεσα από αυτό», απάντησε ο Μόργκαν.



«Επειδή δεν ήσασταν αρκετά καλοί!» ανταπάντησε ο ΜακΚάρθι. «Επειδή δεν ήσασταν αρκετά καλοί για να πάρετε το πρωτάθλημα, και ο Σερ Άλεξ [Φέργκιουσον] το κέρδισε ξανά. Δεν ήσασταν αρκετά καλοί, οπότε κατηγορείς εμένα, κάτι που είναι πολύ άσχημο εκ μέρους σου».



Σε απάντηση, ο Μόργκαν είπε: «Τώρα κατάλαβα ποιο ήταν το πρόβλημα του Ρόι Κιν μαζί σου!» αναφερόμενος στην περιβόητη κόντρα του ΜακΚάρθι με τον Κιν, η οποία οδήγησε τον τότε αρχηγό της Εθνικής Ιρλανδίας να αποχωρήσει από την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 στο Σαϊπάν πριν καν ξεκινήσει το τουρνουά.



Τη σεζόν 2009-2010 η Άρσεναλ προσπαθούσε να μείνει στη διεκδίκηση του τίτλου όντς πίσω από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους κόκκινους διαβόλους να έχουν μπροστά τους μια επικίνδυνη έξοδο αγωνιζόμενοι στο Μολινό με τη Γουλβς Η τελευταία προέρχονταν από την σπουδαία νίκη επί της Τότεναμ με τον κρίσιμο αγώνα με τη Μπέρνλι να ακολουθεί, ο προπονητής της Μικ ΜακΚάρθι προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέιτιον αφήνοντας 10 ποδοσφαιριστές στον πάγκο με τη Γιουνάιτεντ να επικρατεί με 3-0.Ωστόσο, ο ένθερμος οπαδός της Άρσεναλ, Πιρς Μόργκαν , ήταν έξαλλος με την προσέγγιση του ΜακΚάρθι και έγινε ακόμη περισσότερο όταν, μία ημέρα μετά την ήττα της Γουλβς, η Άρσεναλ έμεινε στο 1-1 με την Μπέρνλι με τον διάσημο τηλεπαρουσιαστή γράφοντας τότε στη Daily Mail Sport , να ζητά την απόλυση του Ιρλανδού τεχνικού.Δεκαέξι χρόνια αργότερα Μόργκαν και ΜακΚάρθι βρέθηκε ξανά στο στούντιο προκειμένου να συζητήσουν τη νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας και τον επικείμενο ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά ο τελευταίος βρήκε την ευκαιρία να βγάλει από μέσα του την... οργή που είχε για εκείνο το άρθρο, αποκαλώντας τον παρουσιαστή «μ@λ@κα» και χαρίζοντας μια φοβερή τηλεοπτική στιγμή.Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο που ακολουθεί από το 34' έως το 36'50''.Ωστόσο, ενώ μιλούσαν για τις αντίθετες απόψεις των Τζουντ Μπέλιγχαμ και Τόμας Τούχελ μετά τη νίκη επί της Νορβηγίας, η προσοχή στράφηκε γρήγορα σε εκείνο το περίφημο άρθρο του Μόργκαν, που επέμενε ότι είχε δίκιο, προκαλώντας την αντίδραση του προπονητή.«Δεν έχεις ποτέ δίκιο, φίλε! Απλώς προκαλείς τον κόσμο με τα σχόλιά σου, κάτι που κάνεις ολοφάνερα και σε αυτή την εκπομπή. Η δουλειά μου είναι να κερδίζω παιχνίδια. Παίξαμε με τη Σπερς το προηγούμενο Σάββατο, νικήσαμε 1-0 με περίπου 35% κατοχή. Είχαμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Τρίτη. Πήγα εκεί και άλλαξα 10 παίκτες. Έχω ένα ρόστερ 22 παικτών. Αν είμαι προπονητής, είναι δικαίωμά μου να διαχειρίζομαι την ομάδα όπως κρίνω σωστό για να παίρνω αποτελέσματα», είπε ο ΜακΚάρθι.«Και είναι δικό μου δικαίωμα, ως οπαδός της Άρσεναλ που επηρεάστηκε άμεσα από αυτό», απάντησε ο Μόργκαν.«Επειδή δεν ήσασταν αρκετά καλοί!» ανταπάντησε ο ΜακΚάρθι. «Επειδή δεν ήσασταν αρκετά καλοί για να πάρετε το πρωτάθλημα, και ο Σερ Άλεξ [Φέργκιουσον] το κέρδισε ξανά. Δεν ήσασταν αρκετά καλοί, οπότε κατηγορείς εμένα, κάτι που είναι πολύ άσχημο εκ μέρους σου».Σε απάντηση, ο Μόργκαν είπε: «Τώρα κατάλαβα ποιο ήταν το πρόβλημα του Ρόι Κιν μαζί σου!» αναφερόμενος στην περιβόητη κόντρα του ΜακΚάρθι με τον Κιν, η οποία οδήγησε τον τότε αρχηγό της Εθνικής Ιρλανδίας να αποχωρήσει από την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 στο Σαϊπάν πριν καν ξεκινήσει το τουρνουά.





«Για να είμαστε ξεκάθαροι: αφήνοντας έξω 10 παίκτες, επέτρεψες στη Γιουνάιτεντ να κάνει περίπατο, κάτι που είχε άμεσο αντίκτυπο στις πιθανότητες της ομάδας μου να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θεώρησα ότι αυτό ήταν μια απαράδεκτη αθέτηση του καθήκοντός σου ως προπονητής να προσφέρεις θέαμα στους φιλάθλους με την καλύτερη δυνατή ομάδα».



Ο Μόργκαν γέλασε, προτού ο ΜακΚάρθι συνεχίσει την υπεράσπισή του: «Να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Το καθήκον μου ήταν να νικήσω την Μπέρνλι το Σάββατο. Και το κάναμε. Από τα παιχνίδια με Τότεναμ εκτός, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός και Μπέρνλι εντός, πήρα έξι βαθμούς στους εννέα. Θεωρώ ότι ήταν ένα φανταστικό δείγμα προπονητικής δουλειάς!»



Όταν κατηγορήθηκε ότι «ύψωσε λευκή σημαία παράδοσης», ο ΜακΚάρθι διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς προσθέτοντας: «Σωθήκαμε! Σωθήκαμε. Ο σύλλογος εξασφάλισε 100 εκατομμύρια λίρες. Ο πρόεδρός μου τότε δεν ήταν χαρούμενος όταν χάσαμε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά όταν πήρε τα 100 εκατομμύρια στο τέλος της σεζόν, πίστεψέ με, έπλεε σε πελάγη ευτυχίας!».



Με τον συμπαρουσιαστή Σάιμον Τζόρνταν να βρίσκεται στη μέση της λογομαχίας, ο Μόργκαν ρώτησε τον ΜακΚάρθι: «Πώς θα ένιωθες αν οι όροι είχαν αντιστραφεί τελείως, και η Άρσεναλ είχε ένα παιχνίδι που, αν το κέρδιζε, θα σήμαινε ότι εσείς θα σώζατε την κατηγορία; Κι εμείς ξεκουράζαμε όλη την πρώτη ομάδα και χάναμε με 2-0; Πώς θα ένιωθες τότε; Να είσαι ειλικρινής».



«Θα γκρίνιαζα και θα κλαψούριζα όπως κάνεις εσύ!» απάντησε ο ΜακΚάρθι, με τους τρεις τους να ξεσπούν σε γέλια. Ο Μόργκαν, γελώντας, είπε: «Ακριβώς! Ακριβώς! Ορίστε. Αυτή είναι η υποκρισία!».



Καθώς και οι δύο συνέχισαν να διασκεδάζουν με την κατάσταση, τελικά συμφώνησαν σε ένα πράγμα, με τον ΜακΚάρθι να παραδέχεται: «Έχεις δίκιο σε αυτό, είμαστε όλοι υποκριτές! Και είμαι ειλικρινής».



Καθώς η διαφωνία έληξε σε θετικό κλίμα, ο ΜακΚάρθι έκλεισε τη συζήτηση εκφράζοντας το πόσο χαρούμενος είναι που συναντήθηκε με τον Μόργκαν για έναν συγκεκριμένο λόγο.



«Πόσα χρόνια περίμενα; 15 χρόνια για να το πω. Ξέρεις, περίμενα 15 χρόνια για να σε πω μ***κα, οπότε τέλεια!» κατέληξε με απόλυτα σοβαρό ύφος — προκαλώντας τα γέλια του Μόργκαν.