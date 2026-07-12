Protothema Sports με τη «γυναίκα με τα μαύρα» του Chase και όλα τα νέα για το Μουντιάλ και τις μεταγραφές
Protothema Sports με τη «γυναίκα με τα μαύρα» του Chase και όλα τα νέα για το Μουντιάλ και τις μεταγραφές
Από τις ΗΠΑ ο Αλέξης Σπυρόπουλος ανέλυσε όσα έγιναν στους «8» - Ρεπορτάζ από Κετσετζόγλου, Σερέτη, Τσορμπατζόγλου, Κωνσταντόπουλο, Πλιάκος, Κούβαρη και Στεφάνου
Αγγλία και Αργεντινή επικράτησαν στην παράταση και έκλεισαν ραντεβού για την Τετάρτη στον 2ο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Ρεπορτάζ, παρασκήνια, αναλύσεις και όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το Μουντιάλ στο Protothema Sports, την αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Κυριακής 12 Ιουλίου.
Καλεσμένοι ήταν ο προπονητής Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η «Γυναίκα με τα Μαύρα» του «The Chase» Μαρία Μάρκου ενώ φιλοξενήθηκε και συνέντευξη του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Σε σύνδεση από τις ΗΠΑ ο Αλέξης Σπυρόπουλος ανέλυσε όσα έγιναν στους προημιτελικούς.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη. Ακόμα υπήρξε σύνδεση με τον Σxοινιά για το πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
Καλεσμένοι ήταν ο προπονητής Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η «Γυναίκα με τα Μαύρα» του «The Chase» Μαρία Μάρκου ενώ φιλοξενήθηκε και συνέντευξη του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Σε σύνδεση από τις ΗΠΑ ο Αλέξης Σπυρόπουλος ανέλυσε όσα έγιναν στους προημιτελικούς.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη. Ακόμα υπήρξε σύνδεση με τον Σxοινιά για το πανελλήνιο πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
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