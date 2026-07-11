Βλάχος στο Protothema Sports: «Θα κατακτήσει το Μουντιάλ ευρωπαϊκή ομάδα, θα ήθελα την Αγγλία», δείτε βίντεο

Καλεσμένος στην εκπομπήκαι στους Μπάμπη Σαραντινάκη, Δημήτρη Τυχάλα, Ηλία Βλάχο και Γιαννίκο Δούσκα ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος.«Πάει καλά η προετοιμασία, τα παιδιά έχουν όρεξη, θα πάρουμε μέρος σε ένα φιλικό τουρνουά μια εβδομάδα πριν τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ. Αυτό θα είναι το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, με τον στόχο μας να είναι πάντα μια θέση στο βάθρο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο προσφέρεται για δοκιμές, έχουμε δύο τραυματισμούς, είχαμε και τον Γενηδουνιά που πριν μια εβδομάδα παντρεύτηκε και τον αφήσαμε να το χαρεί».«Το θετικό είναι ότι υπάρχει ο κανόνας για μόνο δύο ξένους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να παίζουν οι νέοι Έλληνες παίκτες. Τα νέα παιδιά αγωνίζονται στις ομάδες πιο νωρίς και έχουν εμπειρία από το υψηλό επίπεδο. Έτσι μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε από νωρίς και στην εθνική ομάδα».«Το καινούργιο κολυμβητήριο στο Ζάππειο θα μας σώσει, το περιμένουμε πως και πως, τώρα προπονούμαστε στο ΟΑΚΑ, γίνονται κάποια έργα αλλά είμαστε εντάξει, πολλές φορές οπότε το ζητήσουμε, έχουμε και το Παπαστράτειο, αλλά περιμένουμε πως και πως το Ζάππειο, μάλλον θα είναι έτοιμο τον επόμενο Μάιο. Δυστυχώς, οι υποδομές μας δεν είναι του ίδιο επιπέδου με της Σερβίας ή της Ουγγαρίας, πρέπει επίσης να συντηρούνται πιο σωστά».«Είδαμε πολλά καινούργια πράγματα και όσο παέι προς το τέλος φαίνεται ότι το εγχείρημα πέτυχε, τα γήπεδα είναι γεμάτα, σίγουρα σε εμάς τους Ευρωπαίους οι ώρες φαίνονται περίεργες, αλλά έχω πολλά θετικά vibes για τη διοργάνωση».Ιστορικά υποστηρίζω τη Γερμανία, αλλά φέτος θέλω να το πάρει η Αγγλία. Πιστεύω θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα, έχουν πλεονέκτημα λόγω της εμπειρίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».