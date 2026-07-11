Βλάχος στο Protothema Sports: «Θα κατακτήσει το Μουντιάλ ευρωπαϊκή ομάδα, θα ήθελα την Αγγλία», δείτε βίντεο
Βλάχος στο Protothema Sports: «Θα κατακτήσει το Μουντιάλ ευρωπαϊκή ομάδα, θα ήθελα την Αγγλία», δείτε βίντεο
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής πόλο σχολίασε τα τεκταινόμενα στο Μουντιάλ κάνοντας τις προβλέψεις του, ενώ αποκάλυψε ότι αγαπημένη του παίκτες για να παρακολουθεί είναι ο Φορτούνης και ο Μέσι
Καλεσμένος στην εκπομπή Protothema Sports και στους Μπάμπη Σαραντινάκη, Δημήτρη Τυχάλα, Ηλία Βλάχο και Γιαννίκο Δούσκα ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος.
Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στην προετοιμασία της εθνικής πόλο για το World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
«Πάει καλά η προετοιμασία, τα παιδιά έχουν όρεξη, θα πάρουμε μέρος σε ένα φιλικό τουρνουά μια εβδομάδα πριν τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ. Αυτό θα είναι το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, με τον στόχο μας να είναι πάντα μια θέση στο βάθρο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο προσφέρεται για δοκιμές, έχουμε δύο τραυματισμούς, είχαμε και τον Γενηδουνιά που πριν μια εβδομάδα παντρεύτηκε και τον αφήσαμε να το χαρεί».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συνεχόμενη δεξαμενή Ελλήνων παικτών στο πόλο:
«Το θετικό είναι ότι υπάρχει ο κανόνας για μόνο δύο ξένους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να παίζουν οι νέοι Έλληνες παίκτες. Τα νέα παιδιά αγωνίζονται στις ομάδες πιο νωρίς και έχουν εμπειρία από το υψηλό επίπεδο. Έτσι μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε από νωρίς και στην εθνική ομάδα».
Για τις υποδομές στο ελληνικό πόλο: «Το καινούργιο κολυμβητήριο στο Ζάππειο θα μας σώσει, το περιμένουμε πως και πως, τώρα προπονούμαστε στο ΟΑΚΑ, γίνονται κάποια έργα αλλά είμαστε εντάξει, πολλές φορές οπότε το ζητήσουμε, έχουμε και το Παπαστράτειο, αλλά περιμένουμε πως και πως το Ζάππειο, μάλλον θα είναι έτοιμο τον επόμενο Μάιο. Δυστυχώς, οι υποδομές μας δεν είναι του ίδιο επιπέδου με της Σερβίας ή της Ουγγαρίας, πρέπει επίσης να συντηρούνται πιο σωστά».
Τέλος μίλησε και για το Μουντιάλ που είναι εξέλιξη χαρακτηρίζοντάς το υπερπαραγωγή: «Είδαμε πολλά καινούργια πράγματα και όσο παέι προς το τέλος φαίνεται ότι το εγχείρημα πέτυχε, τα γήπεδα είναι γεμάτα, σίγουρα σε εμάς τους Ευρωπαίους οι ώρες φαίνονται περίεργες, αλλά έχω πολλά θετικά vibes για τη διοργάνωση».
Για την ομάδα που του αρέσει:« Ιστορικά υποστηρίζω τη Γερμανία, αλλά φέτος θέλω να το πάρει η Αγγλία. Πιστεύω θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα, έχουν πλεονέκτημα λόγω της εμπειρίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».
Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στην προετοιμασία της εθνικής πόλο για το World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
«Πάει καλά η προετοιμασία, τα παιδιά έχουν όρεξη, θα πάρουμε μέρος σε ένα φιλικό τουρνουά μια εβδομάδα πριν τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ. Αυτό θα είναι το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, με τον στόχο μας να είναι πάντα μια θέση στο βάθρο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο προσφέρεται για δοκιμές, έχουμε δύο τραυματισμούς, είχαμε και τον Γενηδουνιά που πριν μια εβδομάδα παντρεύτηκε και τον αφήσαμε να το χαρεί».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συνεχόμενη δεξαμενή Ελλήνων παικτών στο πόλο:
«Το θετικό είναι ότι υπάρχει ο κανόνας για μόνο δύο ξένους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να παίζουν οι νέοι Έλληνες παίκτες. Τα νέα παιδιά αγωνίζονται στις ομάδες πιο νωρίς και έχουν εμπειρία από το υψηλό επίπεδο. Έτσι μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε από νωρίς και στην εθνική ομάδα».
Για τις υποδομές στο ελληνικό πόλο: «Το καινούργιο κολυμβητήριο στο Ζάππειο θα μας σώσει, το περιμένουμε πως και πως, τώρα προπονούμαστε στο ΟΑΚΑ, γίνονται κάποια έργα αλλά είμαστε εντάξει, πολλές φορές οπότε το ζητήσουμε, έχουμε και το Παπαστράτειο, αλλά περιμένουμε πως και πως το Ζάππειο, μάλλον θα είναι έτοιμο τον επόμενο Μάιο. Δυστυχώς, οι υποδομές μας δεν είναι του ίδιο επιπέδου με της Σερβίας ή της Ουγγαρίας, πρέπει επίσης να συντηρούνται πιο σωστά».
Τέλος μίλησε και για το Μουντιάλ που είναι εξέλιξη χαρακτηρίζοντάς το υπερπαραγωγή: «Είδαμε πολλά καινούργια πράγματα και όσο παέι προς το τέλος φαίνεται ότι το εγχείρημα πέτυχε, τα γήπεδα είναι γεμάτα, σίγουρα σε εμάς τους Ευρωπαίους οι ώρες φαίνονται περίεργες, αλλά έχω πολλά θετικά vibes για τη διοργάνωση».
Για την ομάδα που του αρέσει:« Ιστορικά υποστηρίζω τη Γερμανία, αλλά φέτος θέλω να το πάρει η Αγγλία. Πιστεύω θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα, έχουν πλεονέκτημα λόγω της εμπειρίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».
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