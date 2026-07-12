Αιχμές από τον πατέρα του Χάαλαντ: Μπράβο στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή
Αιχμές από τον πατέρα του Χάαλαντ: Μπράβο στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή
Σε άλλη απάντηση κάτω από δημοσίευση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, εξήγησε πως «έκλεψαν» τους Νορβηγούς στο εν λόγω ματς
Αρκετή κουβέντα έχει σηκώσει η φάση του 55ου λεπτού στον προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία, όπου οι Βίκινγκς σκόραραν με κοντινό τελείωμα του Χέγκεμ, σημειώνοντας προσωρινά το 2-1.
Εν τέλει και μετά από εξέταση VAR, ο Κλεμάν Τουρπέν αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ, καθώς, όπως εξήγησε, υπήρχε φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ στον... μελλοντικό συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Σίτι, Έλιοτ Άντρεσον, με το στιγμιότυπο να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και κριτικής.
Στις εξέδρες του γηπέδου φυσικά βρισκόταν και ο πατέρας του υψηλόσωμου στράικερ των πολιτών, Άλφι-Ινγκε, στον οποίο σίγουρα δεν άρεσε η απόφαση του Γάλλου ρέφερι. Μάλιστα, μετά το φινάλε του αγώνα, ο παλαί ποτέ δεξιός μπακ με σχόλια του στο X άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία.
Χαρακτηριστικά έγραψε «Συγχαρητήρια στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή», ενώ σε άλλη απάντηση κάτω από δημοσίευση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, εξήγησε πως «έκλεψαν» τους Νορβηγούς στο εν λόγω ματς.
Πηγή: gazzetta.gr
Εν τέλει και μετά από εξέταση VAR, ο Κλεμάν Τουρπέν αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ, καθώς, όπως εξήγησε, υπήρχε φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ στον... μελλοντικό συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Σίτι, Έλιοτ Άντρεσον, με το στιγμιότυπο να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και κριτικής.
Στις εξέδρες του γηπέδου φυσικά βρισκόταν και ο πατέρας του υψηλόσωμου στράικερ των πολιτών, Άλφι-Ινγκε, στον οποίο σίγουρα δεν άρεσε η απόφαση του Γάλλου ρέφερι. Μάλιστα, μετά το φινάλε του αγώνα, ο παλαί ποτέ δεξιός μπακ με σχόλια του στο X άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία.
Χαρακτηριστικά έγραψε «Συγχαρητήρια στον Μπέλινγκχαμ και τον διαιτητή», ενώ σε άλλη απάντηση κάτω από δημοσίευση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, εξήγησε πως «έκλεψαν» τους Νορβηγούς στο εν λόγω ματς.
Well done Bellingham and referee.— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026
Πηγή: gazzetta.gr
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