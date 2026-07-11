Πιτίνο για επιστροφή Ομπράντοβιτς: Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον, θέλουμε να τον δούμε να κλείνει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο, βίντεο
Πιτίνο για επιστροφή Ομπράντοβιτς: Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον, θέλουμε να τον δούμε να κλείνει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο, βίντεο
Ο θρυλικός Αμερικανός κόουτς που είχε καθίσει στον πάγκο του Τριφυλλιού δύο φορές, τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος για την εξέλιξη αυτή και επισήμανε ότι είναι κάτι φανταστικό για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού
Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Ρικ Πιτίνο κι έκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια τόσο για τον Σέρβο κόουτς, όσο και την ομάδα του «τριφυλλιού».
Μιλώντας στο SKWEEK TV, o θρυλικός Αμερικανός κόουτς που είχε καθίσει στον πάγκο του Τριφυλλιού δύο φορές, στάθηκε μεταξύ άλλων και στο υψηλό μπάτζετ που έχει στη διάθεση του ο Ομπράντοβιτς, κάνοντας μια σύγκριση με το χρονικό διάστημα που ήταν εκείνος προπονητής του Παναθηναϊκού.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Προφανώς, παρακολουθώ την ομάδα του Παναθηναϊκού και το να έρχεται ο κόουτς Ομπράντοβιτς πίσω, δεν φέρνει πίσω μόνο μεγάλη ιστορία, αλλά είμαι και πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ξέρετε, στο τέλος της καριέρας του κάθε προπονητή, θέλουμε να τον δούμε σε υψηλό επίπεδο, έχοντας δώσει τόσα πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό. Έχοντας υψηλό μπάτζετ σε ένα μεγάλο οργανισμό με τον οποίο έχει κερδίσει πέντε πρωταθλήματα (σ.σ. Ευρωλίγκες), νομίζω είναι υπέροχο για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Οπότε, ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Πιτίνο.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στο SKWEEK TV, o θρυλικός Αμερικανός κόουτς που είχε καθίσει στον πάγκο του Τριφυλλιού δύο φορές, στάθηκε μεταξύ άλλων και στο υψηλό μπάτζετ που έχει στη διάθεση του ο Ομπράντοβιτς, κάνοντας μια σύγκριση με το χρονικό διάστημα που ήταν εκείνος προπονητής του Παναθηναϊκού.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Προφανώς, παρακολουθώ την ομάδα του Παναθηναϊκού και το να έρχεται ο κόουτς Ομπράντοβιτς πίσω, δεν φέρνει πίσω μόνο μεγάλη ιστορία, αλλά είμαι και πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ξέρετε, στο τέλος της καριέρας του κάθε προπονητή, θέλουμε να τον δούμε σε υψηλό επίπεδο, έχοντας δώσει τόσα πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό. Έχοντας υψηλό μπάτζετ σε ένα μεγάλο οργανισμό με τον οποίο έχει κερδίσει πέντε πρωταθλήματα (σ.σ. Ευρωλίγκες), νομίζω είναι υπέροχο για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Οπότε, ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Πιτίνο.
Δείτε το βίντεο
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