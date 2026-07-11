Πιτίνο για επιστροφή Ομπράντοβιτς: Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον, θέλουμε να τον δούμε να κλείνει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο, βίντεο

Ο θρυλικός Αμερικανός κόουτς που είχε καθίσει στον πάγκο του Τριφυλλιού δύο φορές, τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος για την εξέλιξη αυτή και επισήμανε ότι είναι κάτι φανταστικό για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού