Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Μοναδικές στιγμές για τον Μέσι: Οι συμπαίκτες του τον πέταξαν στον αέρα μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση της Αργεντινής, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μοναδικές στιγμές για τον Μέσι: Οι συμπαίκτες του τον πέταξαν στον αέρα μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση της Αργεντινής, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν στα χέρια τον μεγάλο τους ηγέτη με τον θρίαμβο επί της Αιγύπτου
Ο Λιονέλ Μέσι έγινε αντικείμενο λατρείας από τους ίδιους του του συμπαίκτες μετά το τέλος του ιστορικού αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο.
Με τη λήξη του αγώνα, ο καπτεν των Παγκόσμιων Πρωταθλητών ξέσπασε σε κλάματα. Για τον θρίαμβο της Αργεντινής και την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Δεν ήταν ο μοναδικός βέβαια.
Ο Έντσο Φερνάντες, ο σκορερ του 3-2 δεν σταμάτησε να κλαίει. Το ίδιο και οι περισσότεροι από τους διεθνείς του Σκαλόνι.
Όταν τα κλάματα σταμάτησαν είχε έρθει η ώρα των πανηγυρισμών. Ατόφιων. Old school. Ο Μέσι σαν άλλος πρόεδρος της χώρας, πέταξε στον αέρα.
Οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα. Αντικείμενο λατρείας από όλους.
Είναι φοβερό. Εντυπωσιακό. Οι αντιδράσεις των συμπαικτών του είναι σαν των οπαδών του. Οι συμπαίκτες του, που παίζουν στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και παίρνουν εκατομμύρια ευρώ.
Με τη λήξη του αγώνα, ο καπτεν των Παγκόσμιων Πρωταθλητών ξέσπασε σε κλάματα. Για τον θρίαμβο της Αργεντινής και την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Δεν ήταν ο μοναδικός βέβαια.
Ο Έντσο Φερνάντες, ο σκορερ του 3-2 δεν σταμάτησε να κλαίει. Το ίδιο και οι περισσότεροι από τους διεθνείς του Σκαλόνι.
Όταν τα κλάματα σταμάτησαν είχε έρθει η ώρα των πανηγυρισμών. Ατόφιων. Old school. Ο Μέσι σαν άλλος πρόεδρος της χώρας, πέταξε στον αέρα.
Οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα. Αντικείμενο λατρείας από όλους.
Είναι φοβερό. Εντυπωσιακό. Οι αντιδράσεις των συμπαικτών του είναι σαν των οπαδών του. Οι συμπαίκτες του, που παίζουν στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και παίρνουν εκατομμύρια ευρώ.
Λιονέλ Μέσι, το μεγαλείο του ανδρός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα