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Δείπνο Μητσοτάκη-Ιερώνυμου το βράδυ της Δευτέρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Πρωθυπουργός Αρχιεπίσκοπος

Δείπνο Μητσοτάκη-Ιερώνυμου το βράδυ της Δευτέρας

Το δείπνο έγινε στο σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λυκαβηττό

Δείπνο Μητσοτάκη-Ιερώνυμου το βράδυ της Δευτέρας
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Ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχαν το βράδυ της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στην οικία τους στον Λυκαβηττό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δείπνο τους πραγματοποιήθηκε σε θερμό και φιλικό κλίμα, με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ιερώνυμο να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος διατηρούν τακτική επικοινωνία και συναντώνται στο πλαίσιο της θεσμικής αλλά και της προσωπικής σχέσης που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
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