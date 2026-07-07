Η ανάρτηση της Euroleague για την επιστροφή του Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό
SPORTS
Euroleague Δημήτρης Διαμαντίδης Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός

Η ανάρτηση της Euroleague για την επιστροφή του Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό

Η ανάρτηση της Euroleague γεμάτη νοσταλγία για την επιστροφή του 3D στον Παναθηναϊκό

Η ανάρτηση της Euroleague για την επιστροφή του Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό
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Η μία επιστροφή διαδέχεται την άλλη στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Μάικ Μπατίστ, σειρά πήρε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης να βρεθεί ξανά στους «πράσινους».

Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν, πολλώ δε μάλλον από την Euroleague η οποία έκανε μια «βουτιά» στο παρελθόν και θυμήθηκε την συνύπαρξη του 3D με τον Ζοτς.

«Σαν τον παλιό, καλό, καιρό» ανέφερε χαρακτηριστικά η διοργανώτρια αρχή της Euroleague. 

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