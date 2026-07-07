Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επέστρεψε και επίσημα στον Παναθηναϊκό

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ποστάρισμα του στο Instagram επιβεβαίωσε ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα είναι στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς - «Ν ιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου», δήλωσε ο παλαίμαχος άσος





Ο Μάικ Μπατίστ θα είναι ένας εκ των συνεργατών του στο προπονητικό τιμ και σήμερα το μεσημέρι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να επιβεβαιώσει μέσω των stories που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ότι μέλος της παρέας θα είναι ξανά και ο











Ο «3D» ο οποίος για λίγους μήνες είχε αναλάβει ρόλο ως διοικητικό στέλεχος στην πράσινη ΚΑΕ, αλλά είχε αποχωρήσειμ τώρα επιστρέφει ξανά σπίτι του με την πράσινη ΚΑΕ να το επιβεβαιώνει με την επίσημη ανακοίνωση της:



«Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης!



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Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).



Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό και μαζί με τον Σέρβο επιστρέφους ο ένας μετά τον άλλο τα μέλη της υπερομάδας που είχε φτιάξει ο Σέρβος τεχνικός.Ο Μάικ Μπατίστ θα είναι ένας εκ των συνεργατών του στο προπονητικό τιμ και σήμερα το μεσημέρι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να επιβεβαιώσει μέσω των stories που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ότι μέλος της παρέας θα είναι ξανά και ο Δημήτρης Διαμαντίδης Ο «3D» ο οποίος για λίγους μήνες είχε αναλάβει ρόλο ως διοικητικό στέλεχος στην πράσινη ΚΑΕ, αλλά είχε αποχωρήσειμ τώρα επιστρέφει ξανά σπίτι του με την πράσινη ΚΑΕ να το επιβεβαιώνει με την επίσημη ανακοίνωση της:«Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης!Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».



Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».