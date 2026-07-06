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Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, δείτε βίντεο
Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, λέγοντας έτσι το δικό του «αντίο» στους Μιλγουόκι Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε οριστικά από τους Μιλγουόκι Μπακς και θα συνεχίσει την καριέρα του μέσω ανταλλαγής στους Μαϊάμι Χιτ.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.
Ο «Greek Freak» δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια».
Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Χιτ για να ολοκληρωθεί το trade-βόμβα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.
Ο «Greek Freak» δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια».
Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Χιτ για να ολοκληρωθεί το trade-βόμβα.
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