Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ

Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, λέγοντας έτσι το δικό του «αντίο» στους Μιλγουόκι Μπακς

Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε οριστικά από τους Μιλγουόκι Μπακς και θα συνεχίσει την καριέρα του μέσω ανταλλαγής στους Μαϊάμι Χιτ. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια».

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Χιτ για να ολοκληρωθεί το trade-βόμβα.

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