Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, δείτε βίντεο

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε οριστικά από τους Μιλγουόκι Μπακς και θα συνεχίσει την καριέρα του μέσω ανταλλαγής στους Μαϊάμι Χιτ.Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.Ο «Greek Freak» δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια».Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Χιτ για να ολοκληρωθεί το trade-βόμβα.