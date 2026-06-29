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Ολυμπιακός: Με Φορτούνη και Μαφέο ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Με Φορτούνη και Μαφέο ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, βίντεο και φωτογραφίες
Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν προπονήσεις στο Ρέντη και στις 3 Ιουλίου θα μεταβούν στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας
Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας στο προπονητικό κέντρο στου Ρέντη η προετοιμασία της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχτηκε παλιούς και νέους παίκτες, τους ευχήθηκε «καλή χρονιά», και τους ζήτησε να δουλέψουν σκληρά για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις της ομάδας.
Στο Ρέντη μετά από δύο χρόνια επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης ενώ νέο πρόσωπο ήταν ο Πάμπλο Μαφέο. Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό είναι ο Νταβίντ Κάρμο αλλά ακόμα δεν ανακοινώθηκε.
Οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μπετανκόρ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους και έδωσαν ξανά το παρών στο Ρέντη.
Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία, ενώ το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχτηκε παλιούς και νέους παίκτες, τους ευχήθηκε «καλή χρονιά», και τους ζήτησε να δουλέψουν σκληρά για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις της ομάδας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο Ρέντη μετά από δύο χρόνια επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης ενώ νέο πρόσωπο ήταν ο Πάμπλο Μαφέο. Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό είναι ο Νταβίντ Κάρμο αλλά ακόμα δεν ανακοινώθηκε.
Οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μπετανκόρ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους και έδωσαν ξανά το παρών στο Ρέντη.
Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία, ενώ το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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