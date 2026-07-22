Χατζηδάκης για την αγορά καυσίμων: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια

Χωρίς την πρωτοβουλία κυβέρνησης – διυλιστηρίων τα καύσιμα σήμερα θα ήταν ακριβότερα, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης