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Με το νέο δικαστικό έτος οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
Με το νέο δικαστικό έτος οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση είναι με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης
Στο νέο δικαστικό έτος περνά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν παραπεμφθεί να οδηγούνται σε ισάριθμες δίκες.
Μάλιστα, οι πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση είναι με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.
Η πρώτη δίκη θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου με την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το Γ’ Μονομελές Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα. Στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ ο κύκλος των δικών θα ολοκληρωθεί στις 12 Νοεμβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης του Κώστα Σκρέκα.
Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
Μάλιστα, οι πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση είναι με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.
Η πρώτη δίκη θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου με την υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το Γ’ Μονομελές Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα. Στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ ο κύκλος των δικών θα ολοκληρωθεί στις 12 Νοεμβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης του Κώστα Σκρέκα.
Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
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