«Με ποιον μιλούσε o Εντουαρντ Νόρτον;»: Χαμός στα social media με το... reunion του Fight Club με τον Μπραντ Πιτ στο Μουντιάλ
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«Με ποιον μιλούσε o Εντουαρντ Νόρτον;»: Χαμός στα social media με το... reunion του Fight Club με τον Μπραντ Πιτ στο Μουντιάλ

Λάμψη από το Hollywood είχε το παιχνίδι των ΗΠΑ με την Τουρκία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τα memes που δημιουργήθηκαν με τον Εντουαρντ Νόρτον και τον Μπραντ Πιτ ήταν αμέτρητα

«Με ποιον μιλούσε o Εντουαρντ Νόρτον;»: Χαμός στα social media με το... reunion του Fight Club με τον Μπραντ Πιτ στο Μουντιάλ
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To Σεπτέμβριο του 1999 βγήκε μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο λόγος για το Fight Club με πρωταγωνιστές τους Έντουαρντ Νόρτον και τον Μπραντ Πιτ. Μια ταινία σκληρή, με πολλά μηνύματα και φυσικά ένα κολοσσιαίο plot twist στο φινάλε. Η ταινία αυτή που βγήκε πριν από 27 χρόνια έχει αναρίθμητους φανατικούς οπαδούς και φυσικά στη θέα του Έντουαρντ Νόρτον με τον Μπραντ Πιτ να τα... λένε σε αγώνα του Μουντιάλ 2026δεν θα μπορούσαν παρά να γίνουν οι αναμενόμενο συνειρμοί. 

Συγκεκριμένα, στον αγώνα των ΗΠΑ με την Τουρκία που έγινε στο SoFi Stadium που βρίσκεται στο Ίνγκλεγουντ του Κολοράντο βρέθηκε πληθώρα διάσημων προσωπικοτήτων.  Κόλιν Φάρελ, Αστον Κούτσερ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Σκότι Πίπεν βρέθηκαν στα επίσημα καθίσματα του γηπέδου. Όλα τα βλέμματα όμως έπεσαν πάνω στο -αχώριστο χθες- δίδυμο που έγραψε ιστορία με μια ταινία πριν από σχεδόν 30 χρόνια.
Brad Pitt And Edward Norton Went Crazy For The USMNT 🇺🇸😂


Ο Μπραντ Πιτ και ο Εντουαρντ Νόρτον κάθισαν μαζί  πίνοντας τη μπύρα τους στο γήπεδο, πανηγύρισαν τα γκολ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο στο φινάλε η διοργανώτρια χώρα ηττήθηκε από την Τουρκία με 3-2. Μια ανώδυνη ήττα πάντως, καθώς οι Αμερικανοί είχαν ήδη προκριθεί και τώρα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τη Βοσνία στη φάση των «32» του Μουντιάλ στις 2 Ιουλίου.


Αμέτρητα memes με αναφορές στο Fight Club

Το αναμενόμενο ήταν πως οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ένα reunion του Fight Club τις εικόνες από το γήπεδο στο Κολοράντο. Το κυρίαρχο meme που δημιουργήθηκε ήταν αυτό που έλεγε «με ποιον μιλάει ο Εντουαρντ Νόρτον;» δείχνοντας ένα... κενό δίπλα στον γνωστό ηθοποιό, ενώ είχαν σβήσει τον Μπραντ Πιτ.

«Ο Έντουαρντ Νόρτον μιλάει στον εαυτό του στον αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία», έγραψε ένας, ενώ κάποιος άλλος συμπλήρωσε: «Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα στο διαδίκτυο απόψε».
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«Το ότι αυτός (ο Νόρτον) διαφωνεί με τον εαυτό του είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός σε αθλητική εκδήλωση. Θρύλος».


«Ο πρώτος κανόνας όταν παρακολουθείς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.»


«Αναρωτιέμαι αν συζήτησαν για το “Fight Club”» έγραψε κάποιος επίσης.


Γιατί... εξαφάνισαν τον Μπραντ Πιτ, η ιστορία του Fight Club

Η ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον Έντουαρντ Νόρτον στον ρόλο του αφηγητή και τον Μπραντ Πιτ στον ρόλο του Τάιλερ Ντάρντεν, έχει μια τεράστια ανατροπή στο τέλος. Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, θα ακολουθήσουν Spoilers.

Το φινάλε αμφισβητεί κάθε σκέψη που έχουν οι θεατές για την ταινία μέχρι εκείνο το σημείο, και όσο περισσότερο οι θεατές ξαναβλέπουν αυτό το ψυχολογικό θρίλερ, τόσο περισσότερες ερωτήσεις θα δημιουργηθούν αντί για απαντήσεις. Μέσα από τα μάτια του αφηγητή, οι θεατές γνωρίζουν τον Ντάρντεν και το fight club (για το οποίο ο πρώτος κανόνας είναι μην μιλάς ποτέ για αυτό) ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουν ότι συμβαίνει. Η ιστορία είναι αρκετά πειστική, αλλά αν ένας αφηγητής δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε το ίδιο του το μυαλό, τι μπορούν να εμπιστευτούν οι θεατές; Το τέλος του «Fight Club» προτρέπει τους θεατές να επανεκτιμήσουν όσα έχουν δει.  Το Fight Club παρουσιάζει τον εσωτερικό κόσμο ενός ψυχικά ασταθούς αφηγητή καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη ζωή, τη δουλειά και την αϋπνία.
Fight Club (2/5) Movie CLIP - The First Rule of Fight Club (1999) HD


Το φινάλε της ταινίας Fight Club προσφέρει μια ανατροπή που αλλάζει εντελώς ό,τι οι θεατές νομίζουν ότι γνωρίζουν για την ταινία. Αφού παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας τις περιπέτειες τους, οι θεατές μαθαίνουν ότι ο χαρακτήρας του Μπραντ Πιτ είναι επί της ουσίας το alter ego του Τάιλερ Ντάρντεν, τον οποίο υποδύεται ο Έντουαρντ Νόρτον. Ενώ ο χαρακτήρας του Πιτ ονομάζεται Tάιλερ Ντάρντεν, ο αφηγητής αποδεικνύεται ότι είναι ο πραγματικός Τάιλερ, ο οποίος έχει σχεδιάσει μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον των σημαντικότερων κτιρίων της πόλης.

Η ταινία τελειώνει με τον αφηγητή να πυροβολεί μέσα από το στόμα του για να σκοτώσει τον Τάιλερ (ο αφηγητής επέζησε). Στο τέλος, μαθαίνουμε ότι ο χαρακτήρας του Πιτ ήταν στο μυαλό του Τάιλερ όλο αυτό το διάστημα.
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