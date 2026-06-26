«Με ποιον μιλούσε o Εντουαρντ Νόρτον;»: Χαμός στα social media με το... reunion του Fight Club με τον Μπραντ Πιτ στο Μουντιάλ

Γιατί... εξαφάνισαν τον Μπραντ Πιτ, η ιστορία του Fight Club

«Ο πρώτος κανόνας όταν παρακολουθείς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.»«Αναρωτιέμαι αν συζήτησαν για το “Fight Club”» έγραψε κάποιος επίσης.Η ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον Έντουαρντ Νόρτον στον ρόλο του αφηγητή και τον Μπραντ Πιτ στον ρόλο του Τάιλερ Ντάρντεν, έχει μια τεράστια ανατροπή στο τέλος. Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, θα ακολουθήσουν Spoilers.Το φινάλε αμφισβητεί κάθε σκέψη που έχουν οι θεατές για την ταινία μέχρι εκείνο το σημείο, και όσο περισσότερο οι θεατές ξαναβλέπουν αυτό το ψυχολογικό θρίλερ, τόσο περισσότερες ερωτήσεις θα δημιουργηθούν αντί για απαντήσεις. Μέσα από τα μάτια του αφηγητή, οι θεατές γνωρίζουν τον Ντάρντεν και το fight club (για το οποίο ο πρώτος κανόνας είναι μην μιλάς ποτέ για αυτό) ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουν ότι συμβαίνει. Η ιστορία είναι αρκετά πειστική, αλλά αν ένας αφηγητής δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε το ίδιο του το μυαλό, τι μπορούν να εμπιστευτούν οι θεατές; Το τέλος του «Fight Club» προτρέπει τους θεατές να επανεκτιμήσουν όσα έχουν δει. Το Fight Club παρουσιάζει τον εσωτερικό κόσμο ενός ψυχικά ασταθούς αφηγητή καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη ζωή, τη δουλειά και την αϋπνία.Το φινάλε της ταινίας Fight Club προσφέρει μια ανατροπή που αλλάζει εντελώς ό,τι οι θεατές νομίζουν ότι γνωρίζουν για την ταινία. Αφού παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας τις περιπέτειες τους, οι θεατές μαθαίνουν ότι ο χαρακτήρας του Μπραντ Πιτ είναι επί της ουσίας το alter ego του Τάιλερ Ντάρντεν, τον οποίο υποδύεται ο Έντουαρντ Νόρτον. Ενώ ο χαρακτήρας του Πιτ ονομάζεται Tάιλερ Ντάρντεν, ο αφηγητής αποδεικνύεται ότι είναι ο πραγματικός Τάιλερ, ο οποίος έχει σχεδιάσει μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον των σημαντικότερων κτιρίων της πόλης.Η ταινία τελειώνει με τον αφηγητή να πυροβολεί μέσα από το στόμα του για να σκοτώσει τον Τάιλερ (ο αφηγητής επέζησε). Στο τέλος, μαθαίνουμε ότι ο χαρακτήρας του Πιτ ήταν στο μυαλό του Τάιλερ όλο αυτό το διάστημα.