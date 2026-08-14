Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πολεμικό Ναυτικό Φρεγάτα Κίμων Πάρος Δεκαπενταύγουστος

Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η νεότερη και πλέον προηγμένη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στο νησί και θα συμμετάσχει στις αυριανές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου

Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μηνάς Τσαμόπουλος
43 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Πάρο κατέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων», προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στο νησί για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η νεότερη και πλέον προηγμένη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται ήδη στην Πάρο, ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.

Ο «Κίμων» θα δώσει το «παρών» στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί για τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:




Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η φρεγάτα «Κίμων» στην Πάρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μηνάς Τσαμόπουλος
43 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης