Μπιρτς: «Ο Άρης έμαθε στους Έλληνες να παίζουν μπάσκετ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη έκανε ο Καναδός σέντερ, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τους λόγους που πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και για τον Βασίλη Σπανούλη