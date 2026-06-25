Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μπιρτς: «Ο Άρης έμαθε στους Έλληνες να παίζουν μπάσκετ»
Μπιρτς: «Ο Άρης έμαθε στους Έλληνες να παίζουν μπάσκετ»
Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη έκανε ο Καναδός σέντερ, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τους λόγους που πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και για τον Βασίλη Σπανούλη
Παίκτης του Άρη αποτελεί και επίσημα εδώ και μερικές ώρες ο Κεμ Μπιρτς, με τον Αμερικανό σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στην γραμμή των ψηλών της ομάδας.
Ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος των «κίτρινων», εκφράζοντας την χαρά και την ικανοποίησή του για το νέο αυτό βήμα της καριέρας του.
Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Άρη, ενώ, στάθηκε και στην σχέση που έχει με τον Βασίλη Σπανούλη.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Ξέρω ότι ο Άρης είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, αυτός που έμαθε στους Έλληνες πώς να παίζουν μπάσκετ. Επίσης, έχω δει τους φιλάθλους του και δείχνουν να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα.
Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη και μου είπε ότι αυτή θα είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και πως ο στόχος είναι να κερδίζουμε, ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο.
Αν με είδατε τα τελευταία δύο χρόνια, θα καταλάβετε ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη τώρα. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω.
Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή θα είναι μία καλή χρονιά για μας.
Νιώθω ότι υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας (σσ. με τον Βασίλη Σπανούλη).
Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό κι αυτό είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε».
Ο πρώην άσος της Φενέρμπαχτσε έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος των «κίτρινων», εκφράζοντας την χαρά και την ικανοποίησή του για το νέο αυτό βήμα της καριέρας του.
Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Άρη, ενώ, στάθηκε και στην σχέση που έχει με τον Βασίλη Σπανούλη.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Ξέρω ότι ο Άρης είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, αυτός που έμαθε στους Έλληνες πώς να παίζουν μπάσκετ. Επίσης, έχω δει τους φιλάθλους του και δείχνουν να είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα.
Μίλησα με τον κόουτς Σπανούλη και μου είπε ότι αυτή θα είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και πως ο στόχος είναι να κερδίζουμε, ώστε να φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο.
Αν με είδατε τα τελευταία δύο χρόνια, θα καταλάβετε ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη τώρα. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα εκπλαγούν βλέποντας αυτά που μπορώ να κάνω.
Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα, γιατί αυτή θα είναι μία καλή χρονιά για μας.
Νιώθω ότι υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας (σσ. με τον Βασίλη Σπανούλη).
Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό κι αυτό είναι ότι θέλουμε να κερδίζουμε».
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