ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

«Επέστρεψα, επέστρεψα»: Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, βίντεο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας Μουντιάλ 2026

«Επέστρεψα, επέστρεψα»: Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, βίντεο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε τα πρώτα του γκολ στο Μουντιάλ 2026 και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο

«Επέστρεψα, επέστρεψα»: Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε δις στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, η Πορτογαλία κέρδισε 5-0, και εκείνος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρήκε δίχτυα σε 6 Μουντιάλ. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε από μια φορά το 2006, το 2010 και το 2014, τέσσερις το 2018, μια το 2022 και άλλες δύο στο 2026. 

Μετά το τέλος του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν κοίταξε την κάμερα και είπε: «Επέστρεψα, επέστρεψα». 


4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης