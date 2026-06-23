«Επέστρεψα, επέστρεψα»: Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, βίντεο
«Επέστρεψα, επέστρεψα»: Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε τα πρώτα του γκολ στο Μουντιάλ 2026 και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο
Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε δις στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, η Πορτογαλία κέρδισε 5-0, και εκείνος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρήκε δίχτυα σε 6 Μουντιάλ.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε από μια φορά το 2006, το 2010 και το 2014, τέσσερις το 2018, μια το 2022 και άλλες δύο στο 2026.
Μετά το τέλος του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν κοίταξε την κάμερα και είπε: «Επέστρεψα, επέστρεψα».
Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε δις στον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν, η Πορτογαλία κέρδισε 5-0, και εκείνος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρήκε δίχτυα σε 6 Μουντιάλ.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε από μια φορά το 2006, το 2010 και το 2014, τέσσερις το 2018, μια το 2022 και άλλες δύο στο 2026.
Μετά το τέλος του αγώνα με το Ουζμπεκιστάν κοίταξε την κάμερα και είπε: «Επέστρεψα, επέστρεψα».
Maçın ardından Cristiano Ronaldo: "Ben geri döndüm, geri döndüm!"pic.twitter.com/PdxQ32JK8S— Tek Yol FENER (@TekYolFener) June 23, 2026
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