Σερένα Γουίλιαμς: Θα παίξει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια η Αμερικανίδα
SPORTS
Σερένα Γουίλιαμς Τένις Wimbledon

Σερένα Γουίλιαμς: Θα παίξει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια η Αμερικανίδα

H 44χρονη Αμερικανίδα πήρε wild card και θα παίξει στο απλό στο αρχαιότερο τουρνουά τένις του κόσμου

Σερένα Γουίλιαμς: Θα παίξει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια η Αμερικανίδα
Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στο Wimbledon. 

Η 44χρονη Αμερικανίδα πήρε wild card από τους διοργανωτές για το σπουδαίο Grand Slam που αρχίζει στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο και θα παίξει στο απλό. 

Παράλληλα θα είναι και στο διπλό μαζί με την αδελφή της, την Βίνους. Η Σερένα Γουίλιαμς έχει κερδίσει 7 φορές το Wimbledon και όλοι περιμένουν τη μεγάλη επιστροφή της. 

Η Σερένα συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στα τουρνουά  Queen's και Βερολίνου. 

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