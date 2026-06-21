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Σερένα Γουίλιαμς: Θα παίξει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια η Αμερικανίδα
Σερένα Γουίλιαμς: Θα παίξει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια η Αμερικανίδα
H 44χρονη Αμερικανίδα πήρε wild card και θα παίξει στο απλό στο αρχαιότερο τουρνουά τένις του κόσμου
Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στο Wimbledon.
Η 44χρονη Αμερικανίδα πήρε wild card από τους διοργανωτές για το σπουδαίο Grand Slam που αρχίζει στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο και θα παίξει στο απλό.
Παράλληλα θα είναι και στο διπλό μαζί με την αδελφή της, την Βίνους. Η Σερένα Γουίλιαμς έχει κερδίσει 7 φορές το Wimbledon και όλοι περιμένουν τη μεγάλη επιστροφή της.
Η Σερένα συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στα τουρνουά Queen's και Βερολίνου.
Η 44χρονη Αμερικανίδα πήρε wild card από τους διοργανωτές για το σπουδαίο Grand Slam που αρχίζει στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο και θα παίξει στο απλό.
Παράλληλα θα είναι και στο διπλό μαζί με την αδελφή της, την Βίνους. Η Σερένα Γουίλιαμς έχει κερδίσει 7 φορές το Wimbledon και όλοι περιμένουν τη μεγάλη επιστροφή της.
Η Σερένα συμμετείχε πριν από λίγες ημέρες στα τουρνουά Queen's και Βερολίνου.
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
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