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Έσπασαν το πούλμαν: Χαμός και τραυματίες στο μπαράζ της Ισπανίας
Έσπασαν το πούλμαν: Χαμός και τραυματίες στο μπαράζ της Ισπανίας
Σοκαριστικές εικόνες από την Αλμερία όπου οι οπαδοί της γηπεδούχου έσπασαν το πούλμαν της Μάλαγα
Οι δύο ομάδες δίνουν τον επαναληπτικό του 0-0 προκειμένου η μία εξ αυτών να ακολουθήσει τις Ρασίνγκ Σαντατέρ και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στην πρώτη κατηγορία.
Πριν το ματς, οπαδοί των δύο ομάδων και αστυνομικές δυνάμεις ήρθαν σε σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προκύψουν ζημιές στο πούλμαν των φιλοξενούμενων ενώ υπήρξαν τουλάχιστον δύο τραυματίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Πριν το ματς, οπαδοί των δύο ομάδων και αστυνομικές δυνάμεις ήρθαν σε σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προκύψουν ζημιές στο πούλμαν των φιλοξενούμενων ενώ υπήρξαν τουλάχιστον δύο τραυματίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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