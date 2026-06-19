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Φαρμακερή ατάκα του Λούλα για τον Νεϊμάρ: Άκουσα ότι είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεργασία, βίντεο
Φαρμακερή ατάκα του Λούλα για τον Νεϊμάρ: Άκουσα ότι είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεργασία, βίντεο
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας άνοιξε διάλογο με ένα αγόρι και αντέδρασε ειρωνικά όταν άκουσε ότι ο καλύτερος παίκτης της Σελεσάο είναι ο Νεϊμάρ
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ειρωνεύτηκε τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων για το σύστημα δημόσιας υγείας της Βραζιλίας στο Μπέλο Οριζόντε (MG), ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ρώτησε ένα αγόρι στο κοινό ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Σελεσάο.
«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;» ρώτησε ο Λούλα.
«Τον Νεϊμάρ», απάντησε το παιδί.
«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεργασία. Ένας παίκτης που εργάζεται από το σπίτι. Το είδα στο διαδίκτυο χθες. Οποιαδήποτε μέρα τώρα θα πρέπει να φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ», αστειεύτηκε ο Λούλα.
Να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ είναι δηλωμένος υποστηρικτής του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο.
Ο Νεϊμάρ παρέμεινε στο Νιου Τζέρσεϊ, τη βάση της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με την αποστολή για τον αγώνα εναντίον της Αϊτής. Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, αναμένεται να αγωνιστεί στη φάση νοκ άουτ, εφόσον η Βραζιλία προκριθεί.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων για το σύστημα δημόσιας υγείας της Βραζιλίας στο Μπέλο Οριζόντε (MG), ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ρώτησε ένα αγόρι στο κοινό ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Σελεσάο.
Lula: Quem é que o Brasil tem de bom agora?— Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) June 19, 2026
Criança: Neymar!
Lula: O Neymar não tá nem jogando, cara! Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo.
É o maior que temos mesmo! 😂 pic.twitter.com/ZIJv59E6VU
«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;» ρώτησε ο Λούλα.
«Τον Νεϊμάρ», απάντησε το παιδί.
«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεργασία. Ένας παίκτης που εργάζεται από το σπίτι. Το είδα στο διαδίκτυο χθες. Οποιαδήποτε μέρα τώρα θα πρέπει να φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ», αστειεύτηκε ο Λούλα.
Να σημειωθεί ότι ο Νεϊμάρ είναι δηλωμένος υποστηρικτής του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο.
Ο Νεϊμάρ παρέμεινε στο Νιου Τζέρσεϊ, τη βάση της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με την αποστολή για τον αγώνα εναντίον της Αϊτής. Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, αναμένεται να αγωνιστεί στη φάση νοκ άουτ, εφόσον η Βραζιλία προκριθεί.
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