Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κορυφή στο Μουντιάλ 1994
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Κάρλος Αμπέρτο Παρέιρα Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ 1994

Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κορυφή στο Μουντιάλ 1994

Ο 83χρονος προπονητής έχει σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Ρίο ντε Τζανέιρο

Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κορυφή στο Μουντιάλ 1994
Την ώρα που η εθνική Βραζιλίας είναι στις ΗΠΑ και έχει ξεκινήσει την μάχη για την κατάκτηση του 6ου Μουντιάλ της ιστορίας της ο άνθρωπος που την οδήγησε στην 4η κούπα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Ο λόγος για τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός είχε κατακτήσει με την Βραζιλία την πρωτιά στο Μουντιάλ 1994 στα γήπεδα των ΗΠΑ και τώρα στα 83 του δίνει μάχη για τη ζωή του. 

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στη Βραζιλία είναι στη  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Samaritano Barra, στη Δυτική Ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο και αναπνέει με την βοήθεια μηχανημάτων. 

Ο Παρέιρα έχει πρόβλημα στους πνεύμονες ενώ εδώ και χρόνια έχει το λέμφωμα Hodgkin, έναν τύπο καρκίνου που επηρεάζει το λεμφικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για ένα σημαντικό μέρος της ανοσολογικής άμυνας του οργανισμού.

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