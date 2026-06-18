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Μουντιάλ 2026, Ανρί σε Ρονάλντο: Το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ, βίντεο
Μουντιάλ 2026, Ανρί σε Ρονάλντο: Το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ, βίντεο
Ο Τιερί Ανρί σχολίασε τη γκέλα της Πορτογαλίας με το Κονγκό και στάθηκε στην απόδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο
Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 και έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση για την απόδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο CR-7 δεν σκόραρε για 10ο παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας σε Μουντιάλ και Euro με τον προπονητή του, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να δηλώνει: Δεν είχε νόημα να κάνω αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, από τη στιγμή που κυνηγούσαμε γκολ».
Ο Τιερί Ανρί που σχολιάζει για το FOX το Μουντιάλ αφού είπε πως δεν του άρεσε η Πορτογαλία τα... έχωσε στον Ρονάλντο. «Το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ», είπε ο Γάλλος πρωταθλητής κόσμου.
Ο CR-7 δεν σκόραρε για 10ο παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας σε Μουντιάλ και Euro με τον προπονητή του, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να δηλώνει: Δεν είχε νόημα να κάνω αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία, από τη στιγμή που κυνηγούσαμε γκολ».
Ο Τιερί Ανρί που σχολιάζει για το FOX το Μουντιάλ αφού είπε πως δεν του άρεσε η Πορτογαλία τα... έχωσε στον Ρονάλντο. «Το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ», είπε ο Γάλλος πρωταθλητής κόσμου.
🚨🚨 Thierry Henry 🇫🇷 sur Cristiano Ronaldo 🇵🇹 : « Ce qui est IMPORTANT, c’est QUE L’ÉQUIPE MARQUE, PAS TOI. » 🥶 pic.twitter.com/SYhygetRYr— Actu Foot (@ActuFoot_) June 18, 2026
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