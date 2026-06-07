Η συνταρακτική αποκάλυψη για το διαζύγιο Ρονάλντο-Ρεάλ Μαδρίτης: «Μύριζες το αλκοόλ πάνω του»

Μια άγνωστη ιστορία από τη συνύπαρξή του με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε ο Φάμπιο Καπέλο, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να απομακρύνει από την ομάδα έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα