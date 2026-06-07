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Η συνταρακτική αποκάλυψη για το διαζύγιο Ρονάλντο-Ρεάλ Μαδρίτης: «Μύριζες το αλκοόλ πάνω του»
Η συνταρακτική αποκάλυψη για το διαζύγιο Ρονάλντο-Ρεάλ Μαδρίτης: «Μύριζες το αλκοόλ πάνω του»
Μια άγνωστη ιστορία από τη συνύπαρξή του με τον Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε ο Φάμπιο Καπέλο, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να απομακρύνει από την ομάδα έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα
Ο Ιταλός τεχνικός, μιλώντας στο Milano Football Week, χαρακτήρισε τον Βραζιλιάνο θρύλο ως τον κορυφαίο παίκτη που είχε ποτέ υπό τις οδηγίες του, τονίζοντας ωστόσο πως η συμπεριφορά του εκτός γηπέδων δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα.
«Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω προπονήσει. Δεν του άρεσαν ιδιαίτερα οι θυσίες και οι προπονήσεις, όμως διέθετε ένα ταλέντο που δεν έχω δει σε κανέναν άλλον παίκτη. Ήταν πραγματικά μοναδικός», ανέφερε αρχικά ο Καπέλο.
Παρά τον απεριόριστο θαυμασμό του για τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του «Φαινόμενου», ο έμπειρος προπονητής αποκάλυψε ότι ήταν εκείνος που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
«Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω προπονήσει. Δεν του άρεσαν ιδιαίτερα οι θυσίες και οι προπονήσεις, όμως διέθετε ένα ταλέντο που δεν έχω δει σε κανέναν άλλον παίκτη. Ήταν πραγματικά μοναδικός», ανέφερε αρχικά ο Καπέλο.
Παρά τον απεριόριστο θαυμασμό του για τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του «Φαινόμενου», ο έμπειρος προπονητής αποκάλυψε ότι ήταν εκείνος που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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