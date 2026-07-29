Απόβαση στα Ζωνιανά έκαναν 28 κλιμάκια από Αθήνα για ελέγχους σε 180 κτηνοτροφικά μητρώα συνοδεία 200 αστυνομικών

Στη θέα ελεγκτών και αστυνομικών δεν έλειψαν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες, ακόμα και οι προπηλακισμοί - Κάποιοι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και αρνήθηκαν να υποστούν τον έλεγχο, με την επιχείρηση να ξεπερνά τις 8 ώρες