Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτή είναι η «βόμβα» των 150 εκατ. ευρώ που κρύβει ο Φλορεντίνο Πέρεθ!

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Μετά τα «πυρά» και τις εξαγγελίες του αντιπάλου του, Ενρίκε Ρικέλμε, για τις υποθέσεις των Έρλινγκ Χάαλαντ και Ρόντρι, ο Φλορεντίνο Πέρεθ πέρασε στην αντεπίθεση με μια δήλωση-γρίφο που προκάλεσε σεισμό.Ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες» προανήγγειλε την απόκτηση ενός παίκτη-αποκάλυψη, στα πρότυπα των παλαιότερων μεταγραφών των Κακά και Κριστιάνο Ρονάλντο, φωτογραφίζοντας μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αν και ο ίδιος απέφυγε τεχνηέντως να τον ονομάσει, το μυστήριο λύθηκε άμεσα.Ο Μάικλ Ολίσε προ των πυλών του «Μπερναμπέου»Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής «AS» και του έγκυρου δημοσιογράφου Χοσέ Φέλιξ Ντίας, ο «εκλεκτός» του Πέρεθ δεν είναι άλλος από τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου.Παρά τη δημόσια προσπάθεια του Φλορεντίνο Πέρεθ να θολώσει τα νερά, αρνούμενος αρχικά πως πρόκειται για τον Γάλλο εξτρέμ, το ρεπορτάζ των Ισπανών ξεκαθαρίζει πως ο 24χρονος άσος των Βαυαρών αποτελεί τον μεγάλο του στόχο, προκειμένου να απαντήσει στις επικοινωνιακές πιέσεις της αντιπολίτευσης.Το χρονοδιάγραμμα του dealΤο δημοσίευμα προχωρά μάλιστα και σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες αναφορικά με το πότε θα ενεργοποιηθεί η «βόμβα»:Κυριακή 7 Ιουνίου: Διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο Πέρεθ παραμένει το απόλυτο φαβορί.Πέμπτη 11 Ιουνίου: Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την πιθανή επανεκλογή του, ο Φλορεντίνο σκοπεύει να καταθέσει επίσημα το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ στη διοίκηση της Μπάγερν για να αποσπάσει το «ναι».Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί με αυτά τα νούμερα, ο Ολίσε θα γίνει αυτόματα η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεπερνώντας εκείνη του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί αν οι κάλπες της Κυριακής θα ανάψουν το «πράσινο φως» για να πυροδοτηθεί μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.