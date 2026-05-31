Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε τα... ποδοσφαιρικά του και έκανε «παπάδες» στο χορτάρι της Puskas Arena, βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε τα... ποδοσφαιρικά του και έκανε «παπάδες» στο χορτάρι της Puskas Arena, βίντεο
Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τον μεγάλο τελικό του Champions League μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ βρήκε την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του (και) στο ποδόσφαιρο
Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει να καρφώνει την μπάλα του μπάσκετ στα παρκέ του ΝΒΑ, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε ότι «το έχει» και στο ποδόσφαιρο.
Ο σούπερ σταρ των Μπακς βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της «Puskás Aréna» στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τον μεγάλο τελικό του Champions League που βρήκε την Παρί Σεν Ζερμέν νικήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στην Άρσεναλ.
Ο Greek Freak αγωνίστηκε με... μοβ σαλιάρα πάντα με τον αριθμό 34 στην πλάτη και οι κινήσεις του θύμιζαν κάτι από Ρονάλντο και Μέσι μαζί, καθώς παρά το μεγάλο ύψος του ο Γιάννης δεν είχε κανένα πρόβλημα να ντριμπλάρει όποιον αντίπαλο έβρισκε μπροστά του και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά.
Δείτε βίντεο
Ο σούπερ σταρ των Μπακς βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της «Puskás Aréna» στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τον μεγάλο τελικό του Champions League που βρήκε την Παρί Σεν Ζερμέν νικήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στην Άρσεναλ.
Ο Greek Freak αγωνίστηκε με... μοβ σαλιάρα πάντα με τον αριθμό 34 στην πλάτη και οι κινήσεις του θύμιζαν κάτι από Ρονάλντο και Μέσι μαζί, καθώς παρά το μεγάλο ύψος του ο Γιάννης δεν είχε κανένα πρόβλημα να ντριμπλάρει όποιον αντίπαλο έβρισκε μπροστά του και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά.
Δείτε βίντεο
Σημειώνεται ότι ο Greek Freak εντάχθηκε από την UEFA στο τελετουργικό των απονομών, καθώς ήταν αυτός που έδωσε το βραβείο του MVP στον Βιτίνια της Παρί.
Giannis Antetokounmpo jogando futebol.— DataFut (@DataFutebol) May 31, 2026
Tem vaga no seu time? pic.twitter.com/cUcGPsjECH
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα