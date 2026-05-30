Champions League: Ο Αντετοκούνμπο βράβευσε τον MVP του τελικού Βιτίνια, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε απλά στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League με τους γιους του, αλλά η UEFA τον ενέταξε και στο τελετουργικό των απονομών.
Ο Greak Freak παρακολούθησε το ματς μαζί με την οικογένεια του και τον άσο των Νιου Γιοκρ Τζάιαντς (ομάδα του αμερικανικού ποδοσφαίρου) Ράσελ Γουίλσον, ωστόσο στο φινάλε βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της Πούσκας Αρένα.
Εκεί ο Έλληνας άσος των Μιλγουόκι Μπακς, αν και οπαδός της Άρσεναλ (είχε προβλέψει νίκη της με 2-1) ήταν αυτός που βράβευσε τον MVP του τελικού Βιτίνια, με την... υψομετρική διαφορά του από τον μικρόσωμο Πορτογάλο μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν να βγάζει μάτια.
¡NADIE SE PIERDE LA FINAL DE LA CHAMPIONS! 😎— ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 30, 2026
Giannis Antetokounmpo y Russell Wilson están en la Puskás Aréna para disfrutar la gran final.
La estrella de la NBA viendo a sus Gunners ❤ pic.twitter.com/8MzVEj2KN3
🏆Giánnis Antetokoúnmpo remet le trophée d'homme du match à Vitinha ! pic.twitter.com/ySJsvcmg2i— RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2026
