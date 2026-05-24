Οριστικά στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ο Ολυμπιακός, οι πιθανοί του αντίπαλοι
Η Άστον Βίλα πήρε την 4η θέση της Premier League και άνοιξε το δρόμο του Ολυμπιακού στέλνοντάς τον στον 3ο προκριματικό αντί για τον 2ο προκριματικό του Champions League
Τα καλά νέα που περίμενε ο Ολυμπιακός από την Αγγλία ήρθαν!
Το φινάλε της σεζόν στην Premier League βρήκε την Άστον Βίλα να διατηρεί την τέταρτη θέση, κάτι που σημαίνει πως οι Ερυθρόλευκοι απέφυγαν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League, πηγαίνοντας από τον 2ο στον 3ο.
Κάτι που σημαίνει πως μετά την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, και οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την παρουσία τους σε league phase τη σεζόν 2026/27, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσουν στο Europa League. Τα δε... αστέρια, απέχουν δύο προκρίσεις.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι στους ισχυρούς του μονοπατιού των μη πρωταθλητών, με τους πιθανούς αντιπάλους να είναι οι εξής ομάδες:
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Νικητής ζευγαριού Στουρμ Γκρατς
