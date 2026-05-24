Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
La Liga: Θέλτα και Χετάφε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο υποβιβάζονται, δείτε γκολ
La Liga: Θέλτα και Χετάφε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο υποβιβάζονται, δείτε γκολ
Η 38η αγωνιστική της LaLiga ξεκαθάρισε τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» και τις ομάδες που θα αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία την επόμενη σεζόν
Γνωστά είναι από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου τα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω της LaLiga, καθώς και οι δύο ομάδες που ακολούθησαν την Οβιέδο στη δεύτερη κατηγορία.
Η 38η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (η αυλαία πέφτει το βράδυ της Κυριακής με το «αδιάφορο» βαθμολογικά ματς, Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης) ξεκαθάρισε σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν, η Θέλτα και η Χετάφε, με την ομάδα του Βίγκο να εξασφαλίζει το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League και τους Μαδριλένους εκείνο για τους προκριματικούς του Conference League.
Στην «ουρά», η «μάχη» που έδωσαν πέντε ομάδες έβγαλε... χαμένες τις Τζιρόνα και Μαγιόρκα. Η ομάδα του Μίτσελ δεν κατάφερε να νικήσει στην έδρα της την Έλτσε στο παιχνίδι της χρονιάς (1-1) και υποβιβάστηκε, όπως συνέβη και με τους «νησιώτες», παρά την άνετη επικράτησή τους επί της Οβιέδο. Αυτές οι τρεις ομάδες (Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο) από τη νέα σεζόν θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.
Τα αποτελέσματα της 38ης (τελευταίας) αγωνιστικής, οι σκόρερ και η τελική βαθμολογία:
Αλαβές-Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 (13' Μαρτίνεθ - 73' Καμέγιο, 90' Ντέκα)
Θέλτα-Σεβίλλη 1-0 (51' Μορίμπα)
Εσπανιόλ-Σοσιεδάδ 1-1 (65' Φερνάντες - 28' Όσκαρσον)
Η 38η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (η αυλαία πέφτει το βράδυ της Κυριακής με το «αδιάφορο» βαθμολογικά ματς, Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης) ξεκαθάρισε σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν, η Θέλτα και η Χετάφε, με την ομάδα του Βίγκο να εξασφαλίζει το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League και τους Μαδριλένους εκείνο για τους προκριματικούς του Conference League.
Στην «ουρά», η «μάχη» που έδωσαν πέντε ομάδες έβγαλε... χαμένες τις Τζιρόνα και Μαγιόρκα. Η ομάδα του Μίτσελ δεν κατάφερε να νικήσει στην έδρα της την Έλτσε στο παιχνίδι της χρονιάς (1-1) και υποβιβάστηκε, όπως συνέβη και με τους «νησιώτες», παρά την άνετη επικράτησή τους επί της Οβιέδο. Αυτές οι τρεις ομάδες (Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο) από τη νέα σεζόν θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.
Τα αποτελέσματα της 38ης (τελευταίας) αγωνιστικής, οι σκόρερ και η τελική βαθμολογία:
Αλαβές-Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 (13' Μαρτίνεθ - 73' Καμέγιο, 90' Ντέκα)
Θέλτα-Σεβίλλη 1-0 (51' Μορίμπα)
Εσπανιόλ-Σοσιεδάδ 1-1 (65' Φερνάντες - 28' Όσκαρσον)
Χετάφε-Οσασούνα 1-0 (60' Μίγια)
Τζιρόνα-Ελτσε 1-1 (48' Μαρτίνεθ - 39' Ροντρίγκες)
Μαγιόρκα-Οβιέδο 3-0 (42' Τόρε, 83' Μορλάνες, 88' Μουρίκι)
Μπέτις-Λεβάντε 2-1 (5' Εζαλζουλί, 68' Φορνάλς - 45'+1 Εσπί)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2 (12' Γκαρθία, 41' Μπέλιγχαμ, 51' Μπαπέ, 90' Ντίαθ - 45'+1 Γκουρουθέτα, 90'+1 Ιθέτα)
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 3-1 (66' Γκέρα, 71' Ριόχα, 90'+7 Ροντρίγκες - 61' Λεβαντόφσκι)
Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 24/5
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 38 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 94 - Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 86 - Champions League-
Βιγιαρεάλ 69 -37αγ. - Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 69 -37αγ. - Champions League-
Μπέτις 60 - Champions League-
Θέλτα 54 - Europa League
Χετάφε 51 - Conference League
Ράγιο Βαγεκάνο 50
Βαλένθια 49
Ρεάλ Σοσιεδάδ 46 - Europa League-
Εσπανιόλ 46
Αθλέτικ Μπιλμπάο 45
Σεβίλλη 43
Αλαβές 43
Έλτσε 43
Λεβάντε 42
Οσασούνα 42
Μαγιόρκα 42 - Υποβιβάστηκε
Τζιρόνα 41 - Υποβιβάστηκε
Οβιέδο 29 - Υποβιβάστηκε
Τζιρόνα-Ελτσε 1-1 (48' Μαρτίνεθ - 39' Ροντρίγκες)
Μαγιόρκα-Οβιέδο 3-0 (42' Τόρε, 83' Μορλάνες, 88' Μουρίκι)
Μπέτις-Λεβάντε 2-1 (5' Εζαλζουλί, 68' Φορνάλς - 45'+1 Εσπί)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2 (12' Γκαρθία, 41' Μπέλιγχαμ, 51' Μπαπέ, 90' Ντίαθ - 45'+1 Γκουρουθέτα, 90'+1 Ιθέτα)
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 3-1 (66' Γκέρα, 71' Ριόχα, 90'+7 Ροντρίγκες - 61' Λεβαντόφσκι)
Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 24/5
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 38 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 94 - Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 86 - Champions League-
Βιγιαρεάλ 69 -37αγ. - Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 69 -37αγ. - Champions League-
Μπέτις 60 - Champions League-
Θέλτα 54 - Europa League
Χετάφε 51 - Conference League
Ράγιο Βαγεκάνο 50
Βαλένθια 49
Ρεάλ Σοσιεδάδ 46 - Europa League-
Εσπανιόλ 46
Αθλέτικ Μπιλμπάο 45
Σεβίλλη 43
Αλαβές 43
Έλτσε 43
Λεβάντε 42
Οσασούνα 42
Μαγιόρκα 42 - Υποβιβάστηκε
Τζιρόνα 41 - Υποβιβάστηκε
Οβιέδο 29 - Υποβιβάστηκε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα