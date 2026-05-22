Περισσότεροι από 15.000 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στον τελικό με τη Ρεάλ
Ο τελικός του Final-4 της Euroleague είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (21:00) στο T-Center
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκαν στον τελικό της Euroleague που θα γίνει την Κυριακή στις 21:00 στο Telecom Center Athens και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλης της μπασκετικής Ευρώπης.
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα της Φενέρ στον ημιτελικό, ενώ με ανάλογη άνεση προκρίθηκαν και οι Μαδριλένοι στον τελικό.
Πάνω από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή στις εξέδρες του τελικού του Final Four, από τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων από οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και της Βαλένθια, τις ομάδες που αποκλείστηκαν.
Την ίδια ώρα, η παρουσία των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης υπολογίζεται περίπου στα 700 άτομα, δημιουργώντας ήδη «ερυθρόλευκη» ατμόσφαιρα ενόψει του μεγάλου τελικού.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
