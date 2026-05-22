Βεζένκοφ στο protothema.gr: Πριν μπούμε στον αγώνα είπαμε να αφήσουμε την καρδιά μας στο παρκέ
Σάσα Βεζένκοφ Ολυμπιακός 2026 EuroLeague Final Four Athens

Όταν ο MVP της φετινής Euroleague ρωτήθηκε ποια ομάδα προτιμάει ως αντίπαλο, Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης, για τον τελικό της Κυριακής, είπε χαμογελώντας «δεν με απασχολεί καθόλου»

Φρίξος Δρακοντίδης
Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Φενέρ με σκορ 79-61 στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5). 

Μιλώντας στο protothema.gr ο MVP της φετινής Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, είπε ότι το κλειδί σήμερα ήταν η σκληρή άμυνα. «Όταν κρατάς την αντίπαλη ομάδα στους 61 πόντους νομίζω τα λέει όλα», τόνισε.

Σε ερώτηση για το τι είπατε σαν ομάδα πριν μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, απάντησε: «πρέπει να δώσουμε τα πάντα για 40 λεπτά, να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και να αφήσουμε την καρδιά μας στο παρκέ, έτσι ώστε να κερδίσουμε».

Όταν ρωτήθηκε ποια ομάδα προτιμάει ως αντίπαλο, Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης, για τον τελικό της Κυριακής, είπε χαμογελώντας «δεν με απασχολεί καθόλου».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του MVP:
@protothema.gr 🏀 Βεζένκοφ στο protothema: Πριν μπούμε στον αγώνα είπαμε να αφήσουμε την καρδιά μας στο παρκέ #protothema #protothemasports #olympiakos #tiktokgreece #greektiktok


