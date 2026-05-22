«Τρελά» πανηγύρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό: Η αντίδραση των Αγγελόπουλων και η αποθέωση του Μπαρτζώκα, βίντεο και φωτογραφίες
«Τρελά» πανηγύρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό: Η αντίδραση των Αγγελόπουλων και η αποθέωση του Μπαρτζώκα, βίντεο και φωτογραφίες
Το κοινό παραληρούσε για την πρόκριση του Ολυμπιακού ενώ η ομάδα πανηγύριζε αλλά συγκρατημένα δίνοντας το μήνυμα ότι «η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα» αφού υπάρχει ο τελικός της Κυριακής
Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα πάνω από τη Φενέρ και προκρίθηκε στον τελικό της Euroelague.
Μετά το τέλος υπήρχαν συγκρατημένοι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο των ερυθρολεύκων με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι ήταν σα να έδιναν σύνθημα ενόψει του Κυριακάτικου τελικού.
Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους και τη νέα παρουσία τους στον τελικό του Final4 της φετινής Euroleague.
Τ’ αφεντικά των «ερυθρόλευκων» θέλησαν να γίνουν «ένα» με τους οπαδούς και πήγαν στην εξέδρα για να το γιορτάσουν, μετά την άνετη – όπως αποδείχθηκε – νίκη επί της Φενέρ, προτού άπαντες στραφούν πλέον στον μεγάλο τελικό της Κυριακής…
Στη συνέχεια πήγαν στα αποδυτήρια για να συγχαρούν τα μέλη της ομάδας.
Μετά το τέλος υπήρχαν συγκρατημένοι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο των ερυθρολεύκων με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι ήταν σα να έδιναν σύνθημα ενόψει του Κυριακάτικου τελικού.
Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους και τη νέα παρουσία τους στον τελικό του Final4 της φετινής Euroleague.
Τ’ αφεντικά των «ερυθρόλευκων» θέλησαν να γίνουν «ένα» με τους οπαδούς και πήγαν στην εξέδρα για να το γιορτάσουν, μετά την άνετη – όπως αποδείχθηκε – νίκη επί της Φενέρ, προτού άπαντες στραφούν πλέον στον μεγάλο τελικό της Κυριακής…
Στη συνέχεια πήγαν στα αποδυτήρια για να συγχαρούν τα μέλη της ομάδας.
🔴1️⃣🏆 Το «1 More» του Εβάν Φουρνιέ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Αθήνας!#olympiacosbc pic.twitter.com/1I61nWmbh1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026
Into the Final#F4GLORY pic.twitter.com/j2sJl9sjAe— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα