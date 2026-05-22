Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 10η φορά στην ιστορία του στον τελικό της Euroleague
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρ στον ημιτελικό της Euroleague και πλέον θα περιμένει τον αντίπαλό του από τον 2ο ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια (21:00)
Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague αφού επικράτησε σχετικά άνετα της Φενέρ με και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής στο ΟΑΚΑ.
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 10η φορά στην ιστορία του σε τελικό της διοργάνωσης έχοντας ένα αρνητικό ρεκόρ 3/9 μέχρι στιγμής και 3/15 Final Four.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν χάσει τελικούς από Μπανταλόνα (1994), Ρεάλ (1995, 2015, 2023), Μπαρτσελόνα (2010), Φενέρ (2017) ενώ έχει κερδίσει τις Μπαρτσελόνα (1997) ΤΣΣΚΑ (2012) και Ρεάλ (2013) ενώ τώρα θα περιμένει την αντίπαλό του από το Ρεάλ-Βαλένθια το οποίο θα γίνει στις 21:00.
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 4ο αστέρι του και θέλει να βελτιώσει το ρεκόρ του στο 4/10 σε τελικούς.
