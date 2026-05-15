Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Μουντιάλ 2026: Το μετρό της Μαδρίτης λανσάρει τρένο με τις μορφές των παικτών της εθνικής Ισπανίας, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Το μετρό της Μαδρίτης λανσάρει τρένο με τις μορφές των παικτών της εθνικής Ισπανίας, βίντεο
Στη Μαδρίτη αποφάσισαν να ενισχύσουν την σχέση των οπαδών με την εθνική ομάδα της Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ και έτσι κόλλησε πάνω στους συρμούς της γραμμής 4 του μετρό τα πρόσωπα παικτών
Αν μη τι άλλο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς με τον κόσμο να περιμένει με ανυπομονησία την έναρξη.
Στην Ισπανία προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα που θα ταξιδέψει στην Αμερική και να ενισχύσει την σχέση της με τον κόσμο στη χώρα αποφάσισαν, στη γραμμή 4 του μετρό της Μαδρίτης να κολλήσουν ταπετσαρία με τα πρόσωπα παικτών.
Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ, Ουνάι Σιμόν, Πέδρι, Ρόδρι και πολλοί άλλοι.
Στην Ισπανία προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα που θα ταξιδέψει στην Αμερική και να ενισχύσει την σχέση της με τον κόσμο στη χώρα αποφάσισαν, στη γραμμή 4 του μετρό της Μαδρίτης να κολλήσουν ταπετσαρία με τα πρόσωπα παικτών.
Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ, Ουνάι Σιμόν, Πέδρι, Ρόδρι και πολλοί άλλοι.
🚇 Un tren especial de @metro_madrid estará dedicado a la Selección Española de fútbol con motivo del Mundial 2026.— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 13, 2026
⚽️ Está completamente vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores.
+Info: https://t.co/8BByhRwO4u pic.twitter.com/mrfbuJfkES
🚇⚽ La @ComunidadMadrid pone en marcha el tren de la @SEFutbol en Metro con motivo del Mundial de Fútbol 2026. #VamosEspaña pic.twitter.com/d0pJp5qicq— Metro de Madrid (@metro_madrid) May 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα