Αλέξης Γεωργούλης για το ενδεχόμενο ενός γάμου: Το 2008 ήμουν μπροστά σε ένα δίλημμα, δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό
Αλέξης Γεωργούλης για το ενδεχόμενο ενός γάμου: Το 2008 ήμουν μπροστά σε ένα δίλημμα, δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό
Βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση, θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου, είπε ο ηθοποιός
Στο κομμάτι του γάμου και εάν σκέφτηκε ποτέ να παντρευτεί, αναφέρθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, εξηγώντας ότι πριν από 18 χρόνια βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημμα σχετικά με σημαντικές αποφάσεις της ζωής του.
Ο ηθοποιός που από το 2008 έκανε αρκετά ταξίδια, αλλάζοντας μόνιμη βάση και κατοικία, πλέον έχει αποφασίσει να επιστέψει στην Ελλάδα. Η ανάγκη του όμως αυτή να μετακινείται και να εξερευνά νέα πράγματα, έφεραν σε δεύτερη μοίρα το κομμάτι της προσωπικής ζωής και το ενδεχόμενο ενός γάμου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Γεωργούλης στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, απάντησε σε ερώτηση για το εάν βρέθηκε ποτέ στο δίλημμα του γάμου: «Το 2008 ήμουν μπροστά σε ένα δίλημμα “να καθίσω στην Ελλάδα ή να ταξιδέψω”, αλλά επέλεξα το δεύτερο. Και ίσχυσε το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”. Το ταξίδι για εμένα έχει γίνει πια σε μόνιμη βάση. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες. Το 2008 είχα πάει στη Νέα Υόρκη, μετά στο Λονδίνο και έπειτα στις Βρυξέλλες. Και τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, είμαι μόνιμα στην Ελλάδα και βλέπουμε. Είχα την ανάγκη να γυρίσω μετά από έναν μεγάλο κύκλο, ήθελα να γυρίσω, να συσπειρωθώ και να αφουγκραστώ τι γίνεται».
Σε συνέχεια, εξήγησε πως ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια, σχετίζεται άμεσα με την εξερεύνηση του εαυτού του και νέων τόπων, όπως είπε: «Μου τα είχε εξηγήσει κάποια στιγμή μια κυρία που ασχολείται με ζώδια. Η δική μου εξήγηση είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση. Θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδεύω. Ακόμα και τώρα θέλω να ταξιδέψω, που από το 2008 ζω μονίμως σε μια διαφορετική χώρα. Έχω πολλή ανάγκη να γυρίζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Κι έτσι δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό, οικογένεια. Με αποτέλεσμα συνέχεια να αναβάλλεται αυτό. Το βασικό στοιχείο του γάμου είναι να κάνεις θυσίες. Για να χτίσεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, χρειάζεται ένας περιορισμός, ένα σχέδιο».
Ο ηθοποιός που από το 2008 έκανε αρκετά ταξίδια, αλλάζοντας μόνιμη βάση και κατοικία, πλέον έχει αποφασίσει να επιστέψει στην Ελλάδα. Η ανάγκη του όμως αυτή να μετακινείται και να εξερευνά νέα πράγματα, έφεραν σε δεύτερη μοίρα το κομμάτι της προσωπικής ζωής και το ενδεχόμενο ενός γάμου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Γεωργούλης στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, απάντησε σε ερώτηση για το εάν βρέθηκε ποτέ στο δίλημμα του γάμου: «Το 2008 ήμουν μπροστά σε ένα δίλημμα “να καθίσω στην Ελλάδα ή να ταξιδέψω”, αλλά επέλεξα το δεύτερο. Και ίσχυσε το “ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”. Το ταξίδι για εμένα έχει γίνει πια σε μόνιμη βάση. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες. Το 2008 είχα πάει στη Νέα Υόρκη, μετά στο Λονδίνο και έπειτα στις Βρυξέλλες. Και τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, είμαι μόνιμα στην Ελλάδα και βλέπουμε. Είχα την ανάγκη να γυρίσω μετά από έναν μεγάλο κύκλο, ήθελα να γυρίσω, να συσπειρωθώ και να αφουγκραστώ τι γίνεται».
Σε συνέχεια, εξήγησε πως ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργήσει οικογένεια, σχετίζεται άμεσα με την εξερεύνηση του εαυτού του και νέων τόπων, όπως είπε: «Μου τα είχε εξηγήσει κάποια στιγμή μια κυρία που ασχολείται με ζώδια. Η δική μου εξήγηση είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση. Θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδεύω. Ακόμα και τώρα θέλω να ταξιδέψω, που από το 2008 ζω μονίμως σε μια διαφορετική χώρα. Έχω πολλή ανάγκη να γυρίζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Κι έτσι δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό, οικογένεια. Με αποτέλεσμα συνέχεια να αναβάλλεται αυτό. Το βασικό στοιχείο του γάμου είναι να κάνεις θυσίες. Για να χτίσεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, χρειάζεται ένας περιορισμός, ένα σχέδιο».
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