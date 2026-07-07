Σκληρή γλώσσα από τον Χασάν μετά τον αποκλεισμό της Αιγύπτου από την Αργεντινή: «Μας αδίκησαν κατάφορα, ήθελαν την πρωταθλήτρια στην διοργάνωση»

Ο προπονητής της Αιγύπτου διαμαρτυρήθηκε έντονα μετά το τέλος του αγώνα κάνοντας λόγο για κλοπή κατά της Αιγύπτου μόνο και μόνο για να μείνει ο Μέσι στη διοργάνωση