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Το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά» στα Εξάρχεια δεν κλείνει τελικά
Το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά» στα Εξάρχεια δεν κλείνει τελικά
Το καφενείο των 111 χρόνων θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχέδια για οριστικό λουκέτο
Το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, θα συνεχίσει τελικά τη λειτουργία του, ύστερα από τις έντονες κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχέδια για οριστικό λουκέτο.
Το εμβληματικό στέκι, το οποίο μετρά 111 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη γειτονιά, επρόκειτο να κλείσει προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε φαρμακείο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν θα προχωρήσει και το καφενείο θα παραμείνει ανοιχτό, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα.
Η «Μουριά» αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια και οι άνθρωποι που τη διαχειρίζονται έχουν ως βασικό στόχο να διαφυλάξουν τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί χώρο συνάντησης για τους κατοίκους.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό του καφενείου από το υπουργείο Πολιτισμού ως νεότερου μνημείου σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.
Την ίδια στιγμή, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Αντίθετα, οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα σε κλίμα συνεργασίας, αναζητώντας λύσεις που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού καφενείου.
Το εμβληματικό στέκι, το οποίο μετρά 111 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη γειτονιά, επρόκειτο να κλείσει προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε φαρμακείο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν θα προχωρήσει και το καφενείο θα παραμείνει ανοιχτό, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα.
Η «Μουριά» αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια και οι άνθρωποι που τη διαχειρίζονται έχουν ως βασικό στόχο να διαφυλάξουν τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί χώρο συνάντησης για τους κατοίκους.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό του καφενείου από το υπουργείο Πολιτισμού ως νεότερου μνημείου σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.
Την ίδια στιγμή, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Αντίθετα, οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα σε κλίμα συνεργασίας, αναζητώντας λύσεις που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού καφενείου.
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