Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν, δείτε βίντεο
SPORTS
Σκότι Πίπεν Λάρσα Πίπεν

Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν, δείτε βίντεο

Ο πρώην σταρ των Σικάγο Μπουλς δεν έχει σχεδόν ποτέ δώσει δημόσιες λαβές για την ερωτική του ζωή σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Λάρσα Πίπεν

Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν, δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
«Φωτιά» πήραν τα social media μετά την εμφάνιση του 60χρονου πλέον βετεράνου του ΝΒΑ, Σκότι Πίπεν, με μια 23χρονη.

Ο Πίπεν και η νεαρή γυναίκα έκαναν μαζί μια δημόσια εμφάνιση και συγκέντρωσαν τα φλας των φωτογράφων δεδομένου ότι ο πρώην σταρ των Σικάγο Μπουλς δεν έχει σχεδόν ποτέ δώσει δημόσιες λαβές για την ερωτική του ζωή σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Λάρσα Πίπεν.

Ο Hall of Famer, πάντως, δεν έχει πει τίποτα για την ταυτότητα της 23χρονης με την οποία εθεάθη ούτε έχει αναφερθεί δημόσια στη φύση της σχέσης τους.



Ο Πίπεν παντρεύτηκε τη Λάρσα το 1997, κατά τη διάρκεια της ακμής της δυναστείας των Μπουλς με τον Μάικλ Τζόρνταν, και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ, τον Πρέστον Πίπεν, τον Τζάστιν Πίπεν και τη Σοφία Πίπεν.

Μετά από 21 χρόνια, όμως, το ζευγάρι χώρισε με το διαζύγιο να οριστικοποιείται το 2021. Έκτοτε, η Λάρσα Πίπεν έχει συζητηθεί για την προσωπική της ζωή ειδικά κατά τη διάρκεια της περιστασιακής σχέσης της με τον Μάρκους Τζόρνταν, τον γιο του Μάικλ Τζόρνταν.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης