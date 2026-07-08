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Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν, δείτε βίντεο
Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν, δείτε βίντεο
Ο πρώην σταρ των Σικάγο Μπουλς δεν έχει σχεδόν ποτέ δώσει δημόσιες λαβές για την ερωτική του ζωή σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Λάρσα Πίπεν
«Φωτιά» πήραν τα social media μετά την εμφάνιση του 60χρονου πλέον βετεράνου του ΝΒΑ, Σκότι Πίπεν, με μια 23χρονη.
Ο Πίπεν και η νεαρή γυναίκα έκαναν μαζί μια δημόσια εμφάνιση και συγκέντρωσαν τα φλας των φωτογράφων δεδομένου ότι ο πρώην σταρ των Σικάγο Μπουλς δεν έχει σχεδόν ποτέ δώσει δημόσιες λαβές για την ερωτική του ζωή σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Λάρσα Πίπεν.
Ο Hall of Famer, πάντως, δεν έχει πει τίποτα για την ταυτότητα της 23χρονης με την οποία εθεάθη ούτε έχει αναφερθεί δημόσια στη φύση της σχέσης τους.
Ο Πίπεν παντρεύτηκε τη Λάρσα το 1997, κατά τη διάρκεια της ακμής της δυναστείας των Μπουλς με τον Μάικλ Τζόρνταν, και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ, τον Πρέστον Πίπεν, τον Τζάστιν Πίπεν και τη Σοφία Πίπεν.
Μετά από 21 χρόνια, όμως, το ζευγάρι χώρισε με το διαζύγιο να οριστικοποιείται το 2021. Έκτοτε, η Λάρσα Πίπεν έχει συζητηθεί για την προσωπική της ζωή ειδικά κατά τη διάρκεια της περιστασιακής σχέσης της με τον Μάρκους Τζόρνταν, τον γιο του Μάικλ Τζόρνταν.
Ο Πίπεν και η νεαρή γυναίκα έκαναν μαζί μια δημόσια εμφάνιση και συγκέντρωσαν τα φλας των φωτογράφων δεδομένου ότι ο πρώην σταρ των Σικάγο Μπουλς δεν έχει σχεδόν ποτέ δώσει δημόσιες λαβές για την ερωτική του ζωή σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Λάρσα Πίπεν.
Ο Hall of Famer, πάντως, δεν έχει πει τίποτα για την ταυτότητα της 23χρονης με την οποία εθεάθη ούτε έχει αναφερθεί δημόσια στη φύση της σχέσης τους.
Former NBA star Scottie Pippen and his new 23-year-old girlfriend are going viral after making a public appearance together. 👀 pic.twitter.com/sxh7NfgI0h— My Mixtapez (@mymixtapez) July 6, 2026
Ο Πίπεν παντρεύτηκε τη Λάρσα το 1997, κατά τη διάρκεια της ακμής της δυναστείας των Μπουλς με τον Μάικλ Τζόρνταν, και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ, τον Πρέστον Πίπεν, τον Τζάστιν Πίπεν και τη Σοφία Πίπεν.
Μετά από 21 χρόνια, όμως, το ζευγάρι χώρισε με το διαζύγιο να οριστικοποιείται το 2021. Έκτοτε, η Λάρσα Πίπεν έχει συζητηθεί για την προσωπική της ζωή ειδικά κατά τη διάρκεια της περιστασιακής σχέσης της με τον Μάρκους Τζόρνταν, τον γιο του Μάικλ Τζόρνταν.
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