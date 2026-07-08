Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν, δείτε βίντεο

Ο πρώην σταρ των Σικάγο Μπουλς δεν έχει σχεδόν ποτέ δώσει δημόσιες λαβές για την ερωτική του ζωή σε σχέση με την πρώην σύζυγό του, Λάρσα Πίπεν