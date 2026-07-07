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Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν, ποια πήραν οι νέες μεταγραφές
Παναθηναϊκός: Αυτά είναι τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν, ποια πήραν οι νέες μεταγραφές
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέλεξαν τα νούμερα που θα φορούν στις φανέλες τους για τη σεζόν που έρχεται
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη σεζόν που έρχεται.
Σημαντική και κομβική σεζόν. Ο στόχος ένας και δεδομένος. Η κατάκτηση της Super League 1 μετά από 17 χρόνια.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέλεξαν και τα νούμερα που θα φορούν. Από τις νέες μεταγραφές, ο Πένια πήρε το Νο1. Ο Ντε Φράι το 6, ο Τσάπρας το 19 και ο Καμαρά το 22. Όσο για την επιλογή του Ραστόντερ, αυτή ήταν το No74.
Αναλυτικά, οι επιλογές των παικτών του Παναθηναϊκού: 1.Πένια, 2.Καλάμπρια, 3.Κάτρης, 4.Τσιριβέγια, 5.Τουμπά, 6.Ντε Φράι, 7.Τετέι, 8.Γιάγκουσιτς, 9.Ντέσερς, 10.Αντίνο, 11.Ζαρουρί, 12.Τσάβες, 14.Πάλμερ-Μπράουν, 15.Ινγκασον, 16.Τσέριν, 17.Παντελίδης, 18.Κοντούρης, 19.Τσάπρας, 20.Ταμπόρδα, 22.Καμαρά, 24.Σιώπης, 28.Πελίστρι, 30.Κυριόπουλος, 39.Μπόκος, 44.Μπινιάρης, 53.Νεμπής, 56.Λάβδας, 70.Κότσαρης, 71.Γείτονας, 74.Ραστόντερ, 77.Κυριακόπουλος.
Σημαντική και κομβική σεζόν. Ο στόχος ένας και δεδομένος. Η κατάκτηση της Super League 1 μετά από 17 χρόνια.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέλεξαν και τα νούμερα που θα φορούν. Από τις νέες μεταγραφές, ο Πένια πήρε το Νο1. Ο Ντε Φράι το 6, ο Τσάπρας το 19 και ο Καμαρά το 22. Όσο για την επιλογή του Ραστόντερ, αυτή ήταν το No74.
Αναλυτικά, οι επιλογές των παικτών του Παναθηναϊκού: 1.Πένια, 2.Καλάμπρια, 3.Κάτρης, 4.Τσιριβέγια, 5.Τουμπά, 6.Ντε Φράι, 7.Τετέι, 8.Γιάγκουσιτς, 9.Ντέσερς, 10.Αντίνο, 11.Ζαρουρί, 12.Τσάβες, 14.Πάλμερ-Μπράουν, 15.Ινγκασον, 16.Τσέριν, 17.Παντελίδης, 18.Κοντούρης, 19.Τσάπρας, 20.Ταμπόρδα, 22.Καμαρά, 24.Σιώπης, 28.Πελίστρι, 30.Κυριόπουλος, 39.Μπόκος, 44.Μπινιάρης, 53.Νεμπής, 56.Λάβδας, 70.Κότσαρης, 71.Γείτονας, 74.Ραστόντερ, 77.Κυριακόπουλος.
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