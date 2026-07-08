Τα ζευγάρια, το πρόγραμμα των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ
Τα ζευγάρια, το πρόγραμμα των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ
Χωρίς αγώνα η σημερινή ημέρα - Αργεντινή και Ελβετία πήραν τα τελευταία δύο εισιτήρια για τους «8»
Μία από τις πιο συγκλονιστικές φάσεις των «16» στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, με Αργεντινή και Ελβετία να εξασφαλίζουν τα τελευταία εισιτήρια για την οκτάδα και να ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στα προημιτελικά.
Σήμερα Τετάρτη (8/7) είναι η πρώτη μέρα δίχως ματς από τις 11 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η διοργάνωση.
Η αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ 2026 επανέρχεται το βράδυ του Σαββάτου με τον πρώτο από τους τέσσερις αγώνες των «8», με τον τελευταίο να διεξάγεται την Κυριακή.
Σήμερα Τετάρτη (8/7) είναι η πρώτη μέρα δίχως ματς από τις 11 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η διοργάνωση.
Η αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ 2026 επανέρχεται το βράδυ του Σαββάτου με τον πρώτο από τους τέσσερις αγώνες των «8», με τον τελευταίο να διεξάγεται την Κυριακή.
- Το πρόγραμμα των προημιτελικών
- Γαλλία-Μαρόκο (Πέμπτη 9/7, 23:00, ΕΡΤ2)
- Ισπανία-Βέλγιο (Παρασκευή 10/7, 22:00, ΕΡΤ2)
- Αγγλία-Νορβηγία (Κυριακή 12/7, 00:00, ΕΡΤ2)
- Αργεντινή-Ελβετία (Κυριακή 12/7, 04:00, ΕΡΤ2)
- Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Γαλλία - Μαρόκο / Ισπανία - Βέλγιο
- Νορβηγία - Αγγλία / Αργεντινή - Ελβετία
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