Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο
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Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στη μεγαλύτερη ανατροπή του φετινού Μουντιάλ και τα συναισθήματα ήταν πολλά μετά το τελευταίο σφύριγμα

Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο
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Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή σε ακόμα ένα ποδοσφαιρικό έπος. Μέχρι το επόμενο. 

Το 3-2 από 0-2 επί της Αιγύπτου είναι σίγουρα το highlight του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Έως και το 79' η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια ήταν έτοιμη να τσεκάρει τα εισιτήρια της επιστροφής. 




Σε εκείνο το σημείο, ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο σπουδαίος Αργεντίνος κάπτεν πάτησε το γκάζι. Και το άφησε μόνο όταν το ματς γύρισε και η Αργεντινή πανηγύρισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο


Τα συναισθήματα πολλά. Μπροστά σε τέτοια εξέλιξη ακόμα και οι μεγάλοι σπάνε. Με τη λήξη του αγώνα αλλά και για αρκετή ώρα αργότερα, ο Μέσι δεν σταμάτησε να κλαίει. 

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Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο

Ήταν ένα ματς των «16». Όχι ημιτελικός ή τελικός. Δεν έκρινε κάποιον τίτλο. Αλλά ήταν τέτοια η εξέλιξη, που η ένταση βγήκε. Ακόμα και σε αυτόν. Τον μεγάλο, τον σπουδαίο Λίο Μέσι. Που έχει παίξει εκατοντάδες τέτοια ματς στην καριέρα του. 

Ξέσπασε σε κλάματα ο Μέσι μετά την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο


Αυτό με την Αίγύπτο, ήταν σα να ήταν η πρώτη φορά. 


13 ΣΧΟΛΙΑ

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