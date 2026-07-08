Πολεμική Αεροπορία: Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική λόγω ορκωμοσίας στη ΣΜΥΑ
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Πολεμική Αεροπορία: Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική λόγω ορκωμοσίας στη ΣΜΥΑ

Θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 09:00 έως 10:00

Πολεμική Αεροπορία: Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική λόγω ορκωμοσίας στη ΣΜΥΑ
Η Πολεμική Αεροπορία ενημερώνει πως σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, είναι προγραμματισμένη η τελετή ορκωμοσίας των Νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 09:00 έως 10:00.

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