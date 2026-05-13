Πέθανε στα 47 του από γλοιοβλάστωμα ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίχτης στο ΝΒΑ

Τον θάνατο του Τζέισον Κόλινς , του πρώτου ανοιχτά γκέι παίχτη του ΝΒΑ , από καρκίνο στα 47 του ανακοίνωσε η οικογένειά του.Ο Κόλινς πέθανε μετά από μια «γενναία μάχη με το γλοιοβλάστωμα », μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.Ο 47χρονος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας είχε διαγνωστεί το 2025 με τον καρκίνο και υποβαλλόταν σε θεραπεία για να σταματήσει η εξάπλωση της μη χειρουργήσιμης νόσου.«Ο αντίκτυπος και η επιρροή του Τζέισον Κόλινς επεκτάθηκαν πολύ πέρα ​​από το μπάσκετ, καθώς βοήθησε να γίνει το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο συμπεριληπτική και φιλόξενη για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο κομισάριος του NBA,«Ο Τζέισον θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το σπάσιμο των εμποδίων, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που καθόρισαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους άλλους», πρόσθεσε ο Σίλβερ.Όπως είχε δηλώσει ο Κόλινς τον Δεκέμβριο του 2025, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε αφού δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί. Ο όγκος στον εγκέφαλο, είχε πει, ήταν σαν «ένα τέρας με πλοκάμια που απλώνονταν στην κάτω πλευρά του εγκεφάλου μου στο πλάτος μιας μπάλας του μπέιζμπολ». Τότε οι γιατροί του είχαν πει ότι χωρίς θεραπεία θα πέθαινε μέσα σε τρεις μήνες.Όταν αποκάλυψε τη νόσησή του με καρκίνο, ο Τζέισον Κόλινς είχε πει του θύμισε την απόφασή του να δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2013 σε πρωτοσέλιδο άρθρο για το Sports Illustrated. «Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Η ζωή σου είναι πολύ καλύτερη όταν απλώς εμφανίζεσαι ως ο αληθινός σου εαυτός, χωρίς να φοβάσαι να είσαι ο αληθινός σου εαυτός, δημόσια ή ιδιωτικά. Αυτός είμαι εγώ. Αυτό αντιμετωπίζω».Ο Κόλινς, σύμφωνα με το BBC , λάμβανε θεραπεία με ένα φάρμακο που ονομάζεται Avastin για να επιβραδύνει την ανάπτυξη του όγκου και ταξίδευε στη Σιγκαπούρη για μια στοχευμένη μορφή χημειοθεραπείας.

H καριέρα του στο μπάσκετ ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Stanford πριν πάει στο NBA όπου έπαιξε για έξι ομάδες στις 13 σεζόν του στο πρωτάθλημα πριν την απόσυρσή του το 2014.



Τι είναι το γλοιοβλάστωμα; Το γλοιοβλάστωμα, ή GBM, είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου του εγκεφάλου που ξεκινά σε κύτταρα που ονομάζονται αστροκύτταρα, τα οποία υποστηρίζουν τα νευρικά κύτταρα.



Το γλοιοβλάστωμα είναι ο πιο συνηθισμένος κακοήθης όγκος του εγκεφάλου σε ενήλικες. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συμβαίνει συχνότερα σε ηλικιωμένους ενήλικες.



Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το πού σχηματίζεται ο όγκος στον εγκέφαλο. Μπορεί να περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις ή αλλαγές στη σκέψη, την ομιλία, την όραση, τη δύναμη, την αίσθηση ή την ισορροπία.



Ενώ οι θεραπείες μπορούν δυνητικά να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία.